Chile y los suplementos: crecimiento sostenido y foco en calidad y evidencia

El uso de suplementos alimenticios en Chile se ha expandido en los últimos años, reflejando un cambio en las prioridades de las personas hacia el bienestar y la prevención. Sin embargo, especialistas advierten que este crecimiento también plantea nuevos desafíos en materia de información, calidad y consumo responsable.

El consumo de suplementos alimenticios en Chile muestra una tendencia al alza. Según datos de ALANUR, Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, cerca del 40% de la población ha utilizado este tipo de productos, en línea con una mayor preocupación por la salud y el bienestar.

Este fenómeno responde a un cambio en los hábitos de consumo. Hoy, las personas buscan complementar su alimentación para abordar distintas necesidades, como fortalecer el sistema inmune, mejorar la salud digestiva o enfrentar el estrés cotidiano.

En este contexto, los suplementos han dejado de ser un producto ocasional para transformarse en parte de las rutinas de cuidado personal, especialmente en un escenario donde la prevención adquiere un rol cada vez más relevante.

Más información, mayor exigencia

El crecimiento del mercado también ha impulsado una mayor demanda por información clara sobre la calidad, composición y efectos de estos productos. Los consumidores ya no solo buscan resultados, sino también garantías sobre lo que están incorporando a su dieta.

Josefa Rodríguez, nutricionista y jefa de Desarrollo del servicio de tercerización de Laboratorio FNL, señala que “elegir con información también es parte del autocuidado. Optar por suplementos respaldados por evidencia científica entrega mayor confianza y asegura que realmente aporten valor al bienestar. Es una forma responsable de cuidar la salud, con beneficios que impactan en la energía, el equilibrio y la calidad de vida”.

La especialista advierte que no todos los suplementos cuentan con el mismo nivel de respaldo, por lo que recomienda priorizar aquellos que se basan en estudios clínicos, revisiones sistemáticas y estándares de calidad comprobables.

La calidad como eje central

En un mercado en expansión, la calidad se posiciona como un factor clave. No se trata solo del producto final, sino de un proceso que involucra desde la selección de materias primas hasta la formulación y producción.

“Las personas no solo buscan resultados, sino también confianza. Por eso es relevante que los productos cuenten con fundamentos claros y verificables, especialmente en un mercado en expansión”, indica Rodríguez.

En esa línea, la experta agrega que la calidad debe entenderse como un proceso continuo que integra criterios técnicos, revisión de evidencia científica y protocolos que aseguren seguridad y consistencia.

Suplementos: complemento, no reemplazo

Pese a su creciente popularidad, los especialistas coinciden en que los suplementos no deben reemplazar hábitos saludables, sino integrarse como un complemento dentro de un estilo de vida equilibrado.

La nutricionista enfatiza que la prevención y la educación son fundamentales para mejorar la calidad de vida. En ese sentido, el uso de estos productos debe ir acompañado de una alimentación balanceada, descanso adecuado y actividad física regular.

El avance del mercado de suplementos plantea un desafío tanto para consumidores como para la industria: promover decisiones informadas y responsables.

En un escenario de amplia oferta, la capacidad de distinguir entre productos con y sin respaldo científico será clave para que estos cumplan un rol efectivo en el bienestar. “Optar por suplementos respaldados por evidencia científica entrega mayor confianza y asegura que realmente aporten valor al bienestar”, recalca Rodríguez.

Así, más que una tendencia, el consumo de suplementos en Chile refleja una transformación en la forma en que las personas entienden su salud: con mayor información, más exigencia y un enfoque preventivo que sigue ganando terreno.