Cáncer de piel en invierno: advierten que la radiación UV sigue siendo un riesgo todo el año

El cáncer de piel no descansa en invierno. Según el Plan Nacional de Cáncer 2018-2028 del Ministerio de Salud, el cáncer de piel no melanoma se encuentra entre los cánceres de mayor incidencia en Chile, tanto en hombres como en mujeres; mientras que del total de cánceres de piel, entre el 50% y el 90% son causados por la radiación ultravioleta, con incidencia más alta en el norte del país.

En este Día Mundial del Cáncer de Piel este 13 de junio, la Oncóloga Radioterapeuta de Clínica IRAM, la médico Isidora King, hace un llamado a la prevención, no sólo en época de verano.

“Cuando hablamos de cáncer de piel no hablamos de una sola enfermedad. El melanoma y el no melanoma tienen orígenes, comportamientos y señales distintas. Ambos están aumentando en Chile y ambos son en gran medida prevenibles. Por eso es fundamental que la población aprenda a distinguirlos y a vigilar su piel durante todo el año, no solo en verano”, aclara Isidora King, Oncóloga Radioterapeuta, Clínica IRAM.

Uno de los mitos más persistentes es que el cáncer de piel es un problema de verano, pero los rayos ultravioleta están presentes durante todo el año. La Ley N°20.096 obliga a incluir el índice UV en los informes meteorológicos precisamente porque el riesgo no se limita a los días de sol intenso. Un día nublado no equivale a un día sin riesgo: las nubes bloquean la luz visible pero no filtran completamente la radiación ultravioleta.

“En invierno bajamos la guardia porque no sentimos el calor ni vemos el enrojecimiento. Pero los rayos UVA siguen actuando en profundidad. El daño es acumulativo y silencioso: lo que no cuidamos hoy puede manifestarse años más tarde. El protector solar no es un hábito de verano; es una herramienta de salud permanente”, explica la especialista.

Según proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC/OMS), hacia 2030 Chile registrará un aumento del 21% en nuevos casos de melanoma y un 35% en cáncer de piel no melanoma.

Cómo prevenir el cáncer de piel: recomendaciones para protegerse de la radiación UV todo el año

Usar protector solar FPS 30 o superior todos los días, incluyendo días nublados e invierno.

Reaplicar cada dos horas en caso de exposición prolongada, y después del sudor o el agua.

Evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 16:30 horas.

Usar ropa de protección, sombrero de ala ancha y lentes con filtro UV.

Realizar autoexamen de piel mensualmente, revisando la totalidad del cuerpo incluyendo espalda, cuero cabelludo y planta de los pies.

Ante cualquier mancha, lunar o herida que cambie o no cicatrice en un mes, consultar a un especialista.

Asistir a control dermatológico anual, especialmente con antecedentes familiares o piel clara.

Trabajadores al aire libre: incorporar el protector solar como parte del equipamiento de protección personal (EPP).

Los especialistas coinciden en que gran parte de los casos de cáncer de piel pueden prevenirse mediante medidas simples y constantes de protección solar. Incorporar el uso diario de protector solar, realizar controles dermatológicos periódicos y prestar atención a los cambios en la piel son acciones fundamentales para detectar tempranamente posibles lesiones y reducir el impacto de esta enfermedad, cuya incidencia continúa en aumento tanto en Chile como a nivel mundial.