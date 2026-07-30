Cancillería intenta poner paños fríos a declaraciones cruzadas entre Chile y EEUU por aranceles

La Cancillería salió a descomprimir la controversia diplomática generada por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chilenos, luego del intercambio de declaraciones entre ministros del Gobierno y el embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd.

El canciller Francisco Pérez Mackenna evitó profundizar la polémica y enfatizó que las conversaciones con Washington son conducidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de las críticas que provocó la decisión estadounidense de aplicar un arancel de 12,5% a Chile bajo el argumento de que ingresan mercancías producidas con trabajo forzoso.

“Aquí lo importante es entender que la Cancillería es la que negocia en esto”, sostuvo el jefe de la diplomacia chilena en conversación con T13 Radio.

La controversia se originó luego de que el ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificara la decisión de Washington como “una actuación arbitraria del gobierno norteamericano”, acusando que vulnera tanto el Tratado de Libre Comercio (TLC) como principios del comercio internacional.

A esas críticas se sumó el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien cuestionó que Estados Unidos aplicara una sanción de esa naturaleza a un país aliado. “Un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, afirmó.

Las declaraciones recibieron una respuesta del embajador estadounidense, Brandon Judd, quien sostuvo que la relación bilateral trasciende la controversia arancelaria y cuestionó los comentarios de autoridades que no participan directamente en las negociaciones.

“Si dos ministros que no son parte de la negociación quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos”, señaló en entrevista con Radio Bío-Bío.

Consultado por esos dichos, Pérez Mackenna evitó polemizar tanto con el embajador como con los ministros del Gobierno. Respecto de las declaraciones de Barros, el canciller sostuvo que el propio secretario de Estado reconoció que el asunto está siendo conducido por Relaciones Exteriores. Pérez Mackenna evitó decir si Barros cometió un error en sus declaraciones.

El ministro también defendió la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, descartando que la aplicación de las sobretasas implique un desconocimiento del acuerdo.

“Y por eso es que partimos de cero. Estas sobretasas se aplican sobre un arancel de cero. El Tratado Libre de Comercio tiene muchas otras cosas, no solo esto. Entonces, es un tratado que está plenamente vigente y eso es lo que importa. Nos vamos a sentar a negociar, vamos a conseguir lo mejor que lo mejor podamos”, señaló.

Finalmente, el canciller también optó por destacar la parte más conciliadora de las declaraciones del embajador Judd, quien manifestó que existe espacio para alcanzar un entendimiento entre ambos países.

“Él también dijo que había espacio para lograr un acuerdo con Chile, y yo me quedo con eso”, concluyó Pérez Mackenna.