Esclerosis Múltiple: especialistas destacan que el diagnóstico precoz reduce riesgo de discapacidad

Cada 26 de junio se conmemora en Chile el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM), una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a adultos jóvenes y constituye una de las principales causas de discapacidad neurológica no traumática en el mundo.

¿Qué es la esclerosis múltiple? La enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central

Según Mayo Clinic, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas del cerebro, la médula espinal y el nervio óptico. Este daño interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, provocando síntomas como debilidad muscular, hormigueo, alteraciones de la visión, problemas de equilibrio, fatiga y dificultades para caminar. Con el tiempo, la enfermedad puede ocasionar lesiones permanentes en las fibras nerviosas y distintos grados de discapacidad. Aunque actualmente no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a reducir las recaídas, retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La evidencia científica demuestra que el daño neurológico asociado a la EM comienza en etapas muy tempranas, por lo que acortar los tiempos de diagnóstico y de inicio del tratamiento se ha convertido en una prioridad. En este contexto, los nuevos criterios internacionales incorporan herramientas que permiten realizar el diagnóstico de la enfermedad incluso antes de presentar ningún síntoma.

“Los criterios McDonald 2024 permiten diagnosticar la EM en etapas más precoces, incluso en fases preclínicas de la enfermedad. Además, incorporan un marco diagnóstico unificado para las formas recurrentes y progresivas”, señala Lorena García, coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN).

Los avances también han cambiado la forma en que se seleccionan los tratamientos. Hoy se reconoce que no todas las personas con EM evolucionan de la misma manera, por lo que el tratamiento debe adaptarse a las características de cada paciente. “Identificar tempranamente a quienes presentan un mayor riesgo de desarrollar discapacidad nos permite elegir a los pacientes que más se benefician de iniciar terapias de alta efectividad”, destaca García.

“Si bien en Chile tenemos muchas alternativas cubiertas por el GES y la Ley Ricarte Soto, aún no tenemos cobertura financiera para estas terapias de alta eficacia desde el inicio”, enfatiza la especialista.

Estos avances representan una oportunidad para seguir fortaleciendo la atención de las personas con EM en Chile. La incorporación de nuevas herramientas diagnósticas y de un marco diagnóstico unificado favorece una detección más temprana de la enfermedad y una selección más precisa de las estrategias terapéuticas. En conjunto, estos progresos pueden contribuir a disminuir la discapacidad, optimizar los resultados clínicos y mejorar la calidad de vida de quienes viven con EM.

Acceso oportuno: el próximo desafío para mejorar el tratamiento de la Esclerosis Múltiple

Los especialistas coinciden en que el diagnóstico precoz debe ir acompañado de un acceso oportuno a terapias de alta eficacia para evitar la progresión de la enfermedad. Fortalecer la cobertura de estos tratamientos permitiría reducir la discapacidad a largo plazo y ofrecer una mejor calidad de vida a las personas que conviven con Esclerosis Múltiple en Chile.