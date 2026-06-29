Chile registra alza de 86% en personas con VIH mientras la ONU advierte retroceso en prevención

Chile registró un aumento sostenido de personas que viven con VIH durante la última década, mientras la comunidad internacional advierte que los recortes al financiamiento de programas de prevención y tratamiento podrían comprometer los avances alcanzados frente al virus. En este escenario, especialistas insisten en reforzar el diagnóstico precoz, la educación sexual y el acceso oportuno a las terapias.

En la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/sida, expertos y representantes alertaron que la disminución de los recursos destinados a combatir la enfermedad amenaza con revertir los progresos logrados en las últimas décadas.

La preocupación también fue planteada por ONUSIDA, organismo que advirtió un debilitamiento de las estrategias preventivas a nivel mundial.

“Se está desmantelando la prevención justo cuando deberíamos ampliar innovaciones como los nuevos medicamentos de acción prolongada”, señaló la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Chile suma cerca de 91 mil personas que viven con VIH

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, cerca de 91 mil personas vivían con VIH en Chile al cierre de 2024. La cifra representa un aumento del 86% respecto de hace diez años, cuando se contabilizaban 49 mil casos. Del total de personas diagnosticadas, el 84% corresponde a hombres y el 16% a mujeres.

Si bien el VIH es hoy una enfermedad crónica que puede tratarse eficazmente, especialistas advierten que las acciones preventivas siguen siendo insuficientes.

El médico inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, según consignó The Clinic. “Debería haber más políticas públicas que vayan en el sentido de la prevención de la transmisión del VIH”, sostuvo.

Asimismo, explicó que “en las medidas de prevención lo primero es aumentar el testeo (…) diagnosticar precozmente a las personas, ponerlas en tratamiento para que se hagan indetectables, y de esa manera una persona que esté indetectable no transmite el virus”.

La preocupación mundial por el retroceso en prevención

El especialista también destacó la importancia de promover la educación sexual y el uso del preservativo como medidas fundamentales para disminuir la transmisión del virus.

En paralelo, Naciones Unidas alertó que la reducción del financiamiento internacional ya está afectando los programas de prevención en distintos países. Entre las consecuencias, se reportan disminuciones superiores al 90% en la disponibilidad de insumos como preservativos y un retroceso en el acceso a tratamientos preventivos.

Frente a este escenario, la Reunión de Alto Nivel de la ONU busca consensuar una nueva declaración política con metas al 2030, orientada a fortalecer el diagnóstico oportuno, ampliar la cobertura de tratamientos y reforzar las estrategias de prevención, con el objetivo de evitar un estancamiento en la respuesta global frente al VIH.