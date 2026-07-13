Estrés en invierno

En invierno aparecen las bajas temperaturas, disminuyen las horas de luz y tendemos a pasar más tiempo en espacios cerrados. Estos cambios no solo favorecen la circulación de virus respiratorios, sino que también influyen en nuestro estado del ánimo, pudiendo aumentar los niveles de estrés y hacer más evidentes las molestias osteomusculares y reumáticas que suelen intensificarse con la exposición al frio.

Sin embargo, esta estación no tiene que vivirse únicamente como una temporada de dificultades. Para muchos, y por sobre todo para los llamados “Invernistas”, estos meses representan una invitación a bajar el ritmo acercarse al calor del hogar y encontrar momentos de calma en medio de la rutina.

Para tener mayor confort durante estos meses, desde la Kinesiología podemos aportar con algunos consejos para cuidar aspectos simples pero fundamentales para nuestra salud.

Ventilar diariamente los espacios cerrados ayuda a renovar el aire y disminuir el riesgo de contagios respiratorios por la circulación viral que es común en esta temporada. Del mismo modo, mantener una actividad física regular y adecuada a cada persona contribuye a preservar la movilidad y el bienestar general, una caminata diaria matutina es beneficiosa para salud y también mantendría una exposición a la luz solar que se ve disminuida en esta época. Detenerse unos minutos al día para realizar inhalaciones profundas, y de forma consciente permite disminuir la sensación de tensión, favorece la relajación y mejorar la percepción de bienestar.

Así este período puede convertirse en un tiempo para respirar con más conciencia, movernos con respeto y encontrar en el autocuidado una forma de prepararnos para los ciclos que están por venir.

Protegerse del frio, mantener medidas de prevención y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios o molestias persistentes son acciones fundamentales para cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean.