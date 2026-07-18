Sistema frontal: consejos para proteger a las personas mayores durante el temporal

El sistema frontal que afecta a la zona centro sur de Chile trae consigo lluvias intensas, bajas temperaturas y la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico, condiciones que pueden representar un mayor riesgo para las personas mayores. Frente a este escenario, especialistas en geriatría entregan recomendaciones para prevenir accidentes, mantener la actividad física y resguardar la salud física y emocional durante los días de temporal.

Juan Carlos Molina, médico geriatra y director del Núcleo de Envejecimiento 2050 de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad Finis Terrae, entregó una serie de recomendaciones prácticas destinadas a evitar accidentes y promover el bienestar.

El especialista, reconocido como el principal impulsor del concepto de “envejecimiento activo” en el país y asesor en políticas públicas de salud, enfatizó que el aislamiento y el frío no deben ser sinónimos de inactividad.

“Frente a un temporal, es importante que los adultos mayores tomen medidas precautorias. El primer llamado es a evitar el inmovilismo o sedentarismo. Aunque se esté encerrado en casa por la lluvia, no hay que quedarse en cama: muévase y haga ejercicio de forma segura”, sostiene Juan Carlos Molina, quien también es director del Centro Transdisciplinar por una longevidad funcional de la U. Finis Terrae.

Cuidado con las “dos heridas”: Caídas y factores de riesgo en el hogar

Para el académico, los temporales evidencian “dos heridas” que se deben prevenir en conjunto: la ambiental y la patrimonial del propio hogar. En este sentido, el médico advierte que los cambios bruscos de luz y los pisos mojados aumentan exponencialmente el riesgo de fracturas.

“Mantener el orden en la casa es un elemento fundamental. No dejen cables cruzándose con los que se puedan tropezar y evalúen con anticipación qué zonas son propensas a inundarse o mojarse. Asimismo, ante eventuales cortes de energía eléctrica que provoquen oscuridad, la recomendación es tener a mano linternas preferentemente, más que velas, para realizar desplazamientos con una iluminación adecuada y evitar fracturas”.

Calefacción, abrigo y ventilación

Respecto a la habitabilidad en los días de bajas temperaturas, el también Past Presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile recomienda privilegiar el abrigo por sobre la exposición directa al calor.

“Sugerimos abrigarse por capas más que estar sentado al lado de una estufa. Del mismo modo, es sumamente importante utilizar elementos de calefacción seguros, idealmente eléctricos, prohibiendo tajantemente el uso de braseros en espacios cerrados. Además, aunque haga frío, ventilar la casa cada cierto tiempo sigue siendo una medida de salud obligatoria, sumado a la prohibición absoluta de fumar dentro del hogar”, detalla el experto.

Finalmente, el médico Juan Carlos Molina hizo un llamado a la calma y a apoyarse en las redes familiares y comunitarias institucionales. “Para cuidar a otro, incluso a nuestras mascotas, primero debemos cuidarnos nosotros. Mantengan la calma, aseguren la continuidad de sus terapias farmacológicas crónicas y manténganse comunicados. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer; aunque venga un temporal, ya volverá a salir el sol”, concluyó.

Preparación y prevención: la mejor protección frente al sistema frontal

Más allá de las intensas lluvias y las bajas temperaturas, un sistema frontal exige adoptar medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de las personas mayores. Mantener la movilidad, prevenir caídas, utilizar sistemas de calefacción seguros y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario son acciones que pueden marcar la diferencia durante una emergencia climática. La anticipación, el autocuidado y el acompañamiento son herramientas fundamentales para enfrentar el temporal con mayor tranquilidad y reducir el riesgo de accidentes y complicaciones de salud.