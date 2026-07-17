Corea del Centro: la megarreforma pasa el Senado, pero la Cámara puede enviarla a una mixta

La megarreforma económica dio un paso clave tras ser aprobada en el Senado por un estrecho margen de 26 votos a favor y 24 en contra. Sin embargo, su tramitación aún está lejos de concluir: ahora deberá enfrentar su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el Partido de la Gente asoma como un actor decisivo y la posibilidad de una comisión mixta podría reabrir varios de los acuerdos alcanzados.

En paralelo, la oposición ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar distintos aspectos del proyecto, entre ellos el nuevo régimen de invariabilidad tributaria. Frente a esos cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast descartó eventuales vicios de constitucionalidad y afirmó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es “recuperar la competitividad tributaria y recuperar la inversión”.

En este contexto, Corea del Centro analiza el escenario político y económico que enfrenta la reforma, las negociaciones lideradas por el Gobierno y el rol que podría desempeñar Franco Parisi en la Cámara. También revisa los principales contenidos del proyecto, como la rebaja tributaria, el régimen de invariabilidad, la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años y la eventual judicialización de la iniciativa ante el Tribunal Constitucional.

Hoy, en Corea del Centro de El Mostrador, junto a Fran Castillo, conversamos sobre el avance del proyecto impulsado por el ministro Jorge Quiroz con el abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.