Celebrando el Día de Nelson Mandela: Honrando la vida y el legado de un líder y servidor

Cada año, el 18 de julio, el mundo hace una pausa para honrar la vida y el legado de Nelson Rolihlahla Mandela, un estadista cuya valentía moral transformó la imaginación global sobre la justicia, la dignidad y la reconciliación.

El Día Internacional de Nelson Mandela no es simplemente una conmemoración; es un llamado a la acción que invita a las personas a dedicar 67 minutos de servicio en reconocimiento a los 67 años de servicio público de Mandela. Es un recordatorio de que los actos ordinarios de bondad, multiplicados en la sociedad, pueden convertirse en fuerzas extraordinarias y transformadoras para el cambio.

La vida de Mandela encarnó la convicción de que la mayor fortaleza de la humanidad reside en su capacidad de compasión. Su trayectoria, de prisionero de conciencia a primer Presidente democráticamente elegido de Sudáfrica, continúa inspirando movimientos globales por la justicia y la igualdad. Al celebrar el Día de Mandela en Chile honramos no solo su legado, también los lazos perdurables entre nuestros pueblos.

La admiración de Chile por Mandela se ha expresado al más alto nivel de liderazgo. Durante su conferencia de 2014 en Sudáfrica, la expresidenta Michelle Bachelet reflexionó sobre la profunda influencia de Mandela en los valores democráticos y los derechos humanos señalando: “Nelson Mandela nos enseñó que la reconciliación no es un acto de olvido, sino un acto de construcción: elegir un futuro donde la dignidad triunfa sobre la división”. Sus palabras capturan la esencia de la filosofía de Mandela: Que sanar requiere valentía y que las sociedades prosperan cuando eligen la unidad por encima de la venganza.

Este espíritu de solidaridad fue reflejado años antes por el expresidente Eduardo Frei durante su visita de Estado a Sudáfrica. De pie junto al Presidente Mandela, Frei ratificó las aspiraciones compartidas de ambas naciones, declarando que “Chile ve en Sudáfrica a un socio en la búsqueda de libertad, democracia y desarrollo humano. Nuestras historias nos recuerdan que la lucha por la justicia es universal y nuestro futuro depende de la cooperación y el respeto mutuo”.

Sus palabras enfatizan la afinidad natural entre Chile y Sudáfrica, dos naciones que han enfrentado la adversidad y que han emergido con renovados compromisos con la gobernanza democrática y los derechos humanos.

Hoy, el legado de Mandela en Chile es visible en iniciativas como la Beca Nelson Mandela, el sitio conmemorativo inaugurado en Santiago en 2019 y el busto de Mandela develado en la Cámara de Diputados en 2025. Estos símbolos reflejan no solo la admiración por Mandela, sino también el compromiso de Chile con la formación de futuras generaciones que encarnen sus valores de humildad, liderazgo y servicio.

El Día de Mandela nos invita a transformar el recuerdo en acción, ya sea apoyando a un niño en su aprendizaje, colaborando en una olla común, visitando a personas mayores o participando en iniciativas de limpieza medioambiental, cada acto contribuye a construir sociedades más fuertes y compasivas.

El Día de Mandela ofrece una oportunidad para reafirmar nuestra convicción compartida de que cada persona tiene el poder de marcar una diferencia significativa.

Al celebrar el Día de Mandela 2026, honramos un legado que trasciende fronteras. La vida de Mandela nos recuerda que la justicia es un esfuerzo colectivo, que la paz se construye mediante el diálogo y que las mayores victorias de la humanidad surgen cuando elegimos la esperanza por encima del miedo. Su legado y sus valores son ejemplares para avanzar hacia un mundo más justo, inclusivo y humano.

En Chile, el legado de Mandela resuena profundamente, reflejado en valores democráticos compartidos y en una amistad de larga data entre nuestras naciones.

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