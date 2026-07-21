Sarampión en América: llaman a reforzar la vacunación tras el aumento de viajes por el Mundial 2026

El aumento de casos de sarampión registrado en América, junto con la movilidad internacional generada por el Mundial de Fútbol 2026 y las brechas persistentes en las coberturas de vacunación, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

El Mundial de Fútbol, desarrollado entre junio y julio en Canadá, Estados Unidos y México, movilizó a miles de personas entre países y ciudades, algunas provenientes de territorios con circulación activa del virus. Aunque la competencia ya finalizó, el retorno de los viajeros hace necesario mantener la vigilancia epidemiológica, reconocer oportunamente los síntomas y reforzar la revisión de los esquemas de inmunización.

La investigadora del Instituto de Investigación de Cuidados en Salud de la Universidad Andrés Bello, Gabriela Morgado, explica que este escenario llevó a la Organización Panamericana de la Salud a emitir, en mayo de 2026, una alerta epidemiológica por sarampión y recomendaciones sanitarias dirigidas a los países, viajeros y asistentes al torneo. Entre las principales medidas se encuentra mantener la vacunación al día, especialmente antes de realizar viajes internacionales.

América registra un fuerte aumento de casos de sarampión

Hasta junio de 2026 se confirmaron en América más de 20.000 casos de sarampión y 25 fallecimientos. Esta cifra cuadruplicó la registrada durante el mismo periodo de 2025 y, de hecho, superó el total de casos notificados durante todo ese año.

“El aumento de la circulación viral, combinado con los desplazamientos internacionales, incrementa el riesgo de que una persona infectada viaje durante el periodo de incubación e introduzca el virus en una comunidad con personas susceptibles. Por ello, la vacunación no debe entenderse únicamente como una decisión individual, sino como una estrategia colectiva de protección”, explica Morgado.

Las personas que han realizado viajes internacionales deben permanecer atentas a la aparición de síntomas durante las semanas posteriores a su regreso. El sarampión puede comenzar con fiebre alta, tos, secreción nasal y conjuntivitis, y posteriormente provocar una erupción cutánea que suele iniciarse en el rostro y extenderse al resto del cuerpo.

Sarampión: mantener una alta cobertura de vacunación es clave para evitar brotes en Chile

El saramión se trata de una de las enfermedades infecciosas más contagiosas. En una población sin inmunidad, una persona infectada puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas susceptibles. Por esta razón, incluso una brecha limitada de vacunación puede facilitar rápidamente la aparición de brotes.

En Chile, la vacuna SRP, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Es gratuita y obligatoria, y contempla una primera dosis a los 12 meses y una segunda a los 36 meses de edad.

Gracias a la vacunación sistemática y a la vigilancia epidemiológica, Chile no registra transmisión autóctona de sarampión desde 1993. Sin embargo, durante 2026 se confirmaron dos casos importados, sin transmisión secundaria, lo que demuestra que el virus puede ingresar al territorio a través de viajeros infectados.

“El principal desafío es evitar que un caso importado encuentre personas susceptibles y dé origen a una cadena de transmisión. Para lograrlo se deben mantener coberturas iguales o superiores al 95%, completar oportunamente las dos dosis y reforzar la vacunación antes de viajar”, señala la investigadora.

Cobertura de vacunación en Chile: las brechas que aumentan el riesgo de casos de sarampión

El Ministerio de Salud ha informado cobertura de 94,5% en niños de un año, que cae a cerca del 78% en niños de tres años. Así, más de 43 mil niños nacidos desde 2020 no tienen registrada su primera dosis y que más de 100 mil menores de hasta seis años no cuentan con la segunda. Estas brechas también ponen en riesgo a lactantes que aún no alcanzan la edad de vacunación, personas inmunocomprometidas y quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

Por ello, antes de viajar, las familias deben revisar sus registros de vacunación y consultar oportunamente si requieren completar o adelantar alguna dosis.

“Vacunarse antes de viajar protege a la persona, pero también evita que el virus sea transportado y transmitido al regresar. Mantener al país libre de transmisión comunitaria es una responsabilidad compartida y depende de sostener una población adecuadamente inmunizada”, concluye Morgado.