Persisten casi 40 mil clientes sin luz y Gobierno apunta a fallas de las eléctricas

La emergencia provocada por el sistema frontal sigue concentrando sus mayores efectos en la Región de Valparaíso. A cinco días del inicio de las precipitaciones, miles de hogares continúan sin suministro eléctrico y las críticas del Gobierno hacia las empresas distribuidoras comenzaron a endurecerse, al tiempo que autoridades locales exigen acciones legales por la demora en la reposición del servicio.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que el balance más reciente da cuenta de 57 mil personas afectadas, 655 damnificados, 213 albergados, 917 personas aisladas, 15 lesionados y una persona fallecida. Además, se contabilizan 7.708 viviendas con daño menor, 760 con daño mayor y 21 destruidas, junto con 46 problemas de conectividad concentrados principalmente en la provincia de Petorca.

Respecto del suministro eléctrico, el seremi de Energía, Celso Quezada, actualizó que 39.514 clientes permanecían sin servicio hasta las 10:00 horas. De ese total, 30.012 corresponden a cortes que se arrastran desde jornadas anteriores y otros 9.502 se sumaron durante la madrugada, por lo que equipos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se desplegarían en terreno para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas distribuidoras.

Millones cuestionó la respuesta de las compañías eléctricas y sostuvo que, pese a que existía información anticipada sobre el frente de mal tiempo, no se adoptaron medidas suficientes para enfrentar la emergencia.

“Tenemos que revisar la legislación”, afirmó la autoridad, agregando que las empresas “deberían haber tomado mayores medidas preventivas”, como reforzar sus cuadrillas antes del evento meteorológico.

El delegado también cuestionó que la SEC no cuente con herramientas para corroborar en terreno la cantidad de brigadas informadas por las distribuidoras.

“Creemos que es súper importante fortalecer el rol fiscalizador del Estado y, por cierto, establecer algún tipo de medida legislativa”, señaló.

Según explicó, aunque las compañías anunciaron compensaciones económicas para los clientes afectados, ello no impide que las personas presenten reclamos individuales o impulsen acciones colectivas a través del Sernac. Asimismo, advirtió que existen sectores que llevan entre cuatro y cinco días sin electricidad, situación que calificó como un problema sanitario debido al impacto que tiene sobre la conservación de alimentos y las condiciones de vida de las familias.

Sobre la solicitud de declarar zona de catástrofe realizada por alcaldes y parlamentarios, Millones indicó que el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes, aunque precisó que, por ahora, los municipios siguen levantando fichas de emergencia para determinar el monto real de los daños y las necesidades de financiamiento.

“Todos esos requerimientos están siendo analizados por el Ministerio del Interior”, afirmó, agregando que aún no existe una cuantificación definitiva que justifique la medida excepcional.

Ofician al Sernac

En paralelo, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, solicitó formalmente al Sernac iniciar acciones legales contra la empresa distribuidora y gestionar compensaciones diferenciadas para vecinos y pequeñas y medianas empresas afectadas por los prolongados cortes de energía.

La jefa comunal informó que 3.998 clientes continúan sin suministro en Quilpué, de los cuales 142 familias han permanecido sin electricidad durante los cinco días de la emergencia.

“Ha existido una falta de planificación y una capacidad de respuesta que no ha estado a la altura de la contingencia. Los alcaldes no nos podemos transformar en voceros de Chilquinta”, afirmó.

Corti aseguró que el municipio solicitó en mayo información sobre el plan de preparación de la empresa para el invierno, incluyendo el número de cuadrillas, recursos disponibles y protocolos de respuesta, antecedentes que —según sostuvo— nunca fueron entregados de forma completa.

Además, calificó como insuficientes las compensaciones anunciadas por la distribuidora.

“Me parece insuficiente la compensación de 40 mil pesos y, peor aún, que no se haya considerado a los microempresarios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no existe una compensación diferenciada para quienes también han sufrido importantes pérdidas económicas?”, cuestionó.