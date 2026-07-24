Cataratas: la principal causa de ceguera en Chile afecta a casi 1 de cada 4 mayores de 65 años

¿Siente que ve como a través de un vidrio empañado? ¿Las luces lo deslumbran al conducir de noche o nota que los colores han perdido intensidad? Estos síntomas podrían ser señales de cataratas, una enfermedad ocular que constituye la principal causa de ceguera y discapacidad visual en Chile y que afecta especialmente a las personas mayores.

En Chile, las cataratas afectan aproximadamente al 4,4% de la población general, cifra que aumenta hasta 23,9% en los mayores de 65 años. A ello se suma un importante desafío para el sistema de salud, que actualmente registra más de 12.400 pacientes en lista de espera para cirugía de cataratas.

Las cataratas se producen cuando el cristalino, el lente natural del ojo, pierde progresivamente su transparencia. Como consecuencia, la visión se vuelve borrosa u opaca, los colores se perciben con menor intensidad y actividades cotidianas como leer, reconocer rostros o conducir se vuelven cada vez más difíciles.

Cecilia Torres, oftalmóloga de Clínica Pasteur, explica que las cataratas corresponden a una opacidad del cristalino, ubicada al interior del ojo, que se desarrolla principalmente con el paso de los años debido, entre otros factores, al efecto acumulativo de la luz ultravioleta (LUV). “Este proceso es progresivo, el cristalino va perdiendo su transparencia y, si no se trata oportunamente, puede llegar a provocar una pérdida severa de la visión e incluso ceguera”, señala la especialista.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran

Visión borrosa o sensación de mirar a través de un vidrio empañado.

Mayor sensibilidad al brillo o al deslumbramiento.

Dificultad para conducir, especialmente durante la noche.

Colores menos nítidos o con menor intensidad.

Progresiva disminución de la calidad visual.

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de febrero de 2026, alertó que 94 millones de personas sufren ceguera o baja visión por cataratas. El mayor problema es que la mitad no puede acceder a una cirugía de catarata, un procedimiento ambulatorio seguro y breve que consiste en extraer el cristalino opaco del ojo -catarata- y reemplazarlo por una lente intraocular artificial (LIO) transparente, lo que permite a los pacientes recuperar la visión clara, eliminando la opacidad y los problemas visuales, mejorando la calidad de vida.

Esta patología que, según datos afecta más a mujeres, es provocada, más allá del envejecimiento natural, por la exposición prolongada a rayos UV, el tabaco, la diabetes y el uso de corticoides.

La especialista, explica que, muchas personas atribuyen estos cambios al envejecimiento normal y retrasan la consulta, pese a que un diagnóstico oportuno permite evaluar el tratamiento más adecuado y recuperar la calidad de vida.

La buena noticia es que las cataratas tienen tratamiento. La cirugía de cataratas es un procedimiento seguro y efectivo que consiste en reemplazar el cristalino opaco por un lente intraocular, permitiendo recuperar significativamente la visión en la gran mayoría de los pacientes.

¿Cuándo es indicado realizar la cirugía de cataratas?

Se recomienda realizar la cirugía de cataratas en su etapa inicial para obtener mejores resultados, aunque también puede llevarse a cabo en etapas más avanzadas. La intervención se aconseja cuando la visión deteriorada impide al paciente llevar a cabo sus actividades diarias con normalidad.

Los especialistas enfatizan que una evaluación oftalmológica es fundamental para confirmar el diagnóstico, determinar el momento oportuno para la cirugía y descartar otras patologías oculares que también puedan estar afectando la visión.