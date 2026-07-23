Test de drogas derriba al subsecretario de Hacienda en plena crisis por la megarreforma

El Presidente José Antonio Kast removió este jueves al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que la primera muestra de un examen realizado en junio arrojara positivo por consumo de drogas. La salida golpea al equipo económico justo cuando el Gobierno enfrenta un nuevo tropiezo legislativo con su Plan de Reconstrucción Nacional.

La Presidencia comunicó inicialmente que el Mandatario había aceptado la renuncia de Rodríguez. Sin embargo, minutos más tarde, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que la autoridad fue apartada debido al resultado del test.

Según explicó Alvarado, Rodríguez había obtenido un resultado negativo en un primer control realizado en abril, pero la primera muestra de un segundo examen, tomado en junio, resultó positiva. El análisis de la contramuestra todavía está pendiente y el exsubsecretario anunció que recurrirá a otros laboratorios para descartar cualquier consumo.

Pese a que el resultado aún no es definitivo, el Ejecutivo decidió removerlo de inmediato. “Esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, sostuvo Alvarado, quien invocó el compromiso del Gobierno de actuar con “total transparencia”.

Según consigna La Tercera, la decisión fue abordada durante la reunión que Kast sostuvo la noche del jueves con los presidentes de los partidos oficialistas en La Moneda. En esa cita, el propio Mandatario confirmó que Rodríguez dejaría el cargo.

Su reemplazo será Tomás Bunster Bustamante, quien asumirá como subsecretario subrogante. Ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, se desempeñaba como coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.

Bunster es considerado uno de los colaboradores más cercanos del ministro Jorge Quiroz y tuvo una influencia relevante dentro de la cartera, incluso por encima de Rodríguez, quien mantuvo una participación secundaria durante la tramitación de la denominada megarreforma económica.

La salida ocurre en un momento especialmente incómodo para Hacienda. El Gobierno debió aplazar hasta agosto la votación final de su principal proyecto económico ante el riesgo de sufrir una derrota en el Senado, frustrando su intención de despacharlo esta semana.

Rodríguez se convierte, además, en la segunda autoridad del Gobierno removida tras arrojar positivo en un examen de drogas. En junio, el Ministerio de Agricultura aceptó la salida de Jorge Heiden, entonces seremi de esa cartera en Arica y Parinacota, por la misma causa.