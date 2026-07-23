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Recién removido subsecretario de Hacienda niega consumo de drogas y anuncia acciones PAÍS Foto: AgenciaUNO

Recién removido subsecretario de Hacienda niega consumo de drogas y anuncia acciones

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Juan Pablo Rodríguez afirmó que no consume drogas, señaló que la contramuestra aún está pendiente y anunció que se someterá a exámenes adicionales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez negó consumir drogas y afirmó que el resultado positivo de un examen realizado en junio “no refleja” su realidad, mientras la contramuestra sigue pendiente. Anunció pruebas adicionales y acciones para esclarecer lo ocurrido. Aunque sostuvo que presentó su renuncia, el Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast resolvió removerlo. Su salida se produjo en plena tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional y Tomás Bunster asumirá la subsecretaría de manera subrogante.
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El exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez salió a disputar públicamente la versión que terminó con su paso por el Gobierno. En una declaración difundida tras su salida, aseguró que el resultado positivo del examen practicado en junio “no refleja” su realidad, negó consumir drogas y anunció que ejercerá “todas las acciones necesarias” para esclarecer lo ocurrido.

Rodríguez recalcó que había obtenido un resultado negativo en un control realizado en abril y que fue un examen posterior el que arrojó positivo. La contramuestra aún se encuentra pendiente, mientras el exsubsecretario buscará acreditar su versión mediante pruebas adicionales.

“Hoy he presentado mi renuncia al Presidente de la República”, afirmó, pese a que el Gobierno confirmó posteriormente que José Antonio Kast resolvió removerlo del cargo una vez conocido el resultado. La Moneda había informado inicialmente la salida como una renuncia aceptada.

En su mensaje, Rodríguez agradeció al Mandatario, al ministro Jorge Quiroz y al equipo de Hacienda, y aseguró que deja el Ejecutivo con la “tranquilidad” de haber entregado lo mejor de sí.

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Su salida golpea al equipo económico en plena tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, cuya votación definitiva debió ser aplazada hasta agosto ante el riesgo de una nueva derrota legislativa. Tomás Bunster, jefe de asesores y uno de los colaboradores más cercanos de Quiroz, asumirá la subsecretaría en calidad de subrogante.

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