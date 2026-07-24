¿Cómo está la percepción de inseguridad pública?

Entre julio y diciembre de 2025 se hizo el trabajo de campo de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2025 (ENUSC 2025), la que fue publicada por el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito en julio de 2026.

Tener una encuesta que mide las percepciones de seguridad en todo Chile con una muestra de casi 56 mil hogares es un gran activo que debemos cuidar. Y más importante aún, usar en la toma de decisiones relacionadas a los esfuerzos de mejora de seguridad pública. Estos esfuerzos deben ir más allá de lo que es obvio, el combate al crimen organizado, pues deben impactar positivamente en la calidad de vida de todos los chilenos, independiente de donde vivan y las labores en que se desempeñan.

En esta columna solo quiero tratar dos temas que muestra la ENUSC 2025: primero el cómo se construye la percepción de seguridad. Y segundo, el rol que juegan los servicios policiales y de seguridad municipal en las percepciones de las personas.

En la sección 4 de la encuesta, donde se trata el tema de la percepción de seguridad, queda claro que estamos mejor que hace un año, tanto en la posibilidad de ser víctima de un delito (57% vs 53%), como en la percepción general de la situación de seguridad a nivel nacional (87,5% vs 82,9%).

Estas son buenas noticias, la tendencia va por el camino correcto. No necesariamente queda claro qué se hizo para que esto mejorara, pero claramente la suma de los esfuerzos produjo resultados. La mejor tendencia se da tanto a nivel nacional como a nivel comunal y en los barrios, pero la inseguridad es más alta en las personas mayores y en las de menores ingresos: ellos debieran ser los focos principales de los esfuerzos del Estado y las municipalidades.

Lo que llama la atención es que si la percepción medida por la encuesta está claramente mejorando ¿Por qué al ver los noticiarios y al leer la prensa uno se queda con una sensación distinta? ¿Aún aplica el dicho de que “dato mata relato”?

Esto queda claro en la lámina 54 de la encuesta. La percepción del aumento de la delincuencia a nivel nacional es generada en un 53% por la televisión, seguida por las redes sociales, que dan un 29%. En cambio, la percepción a nivel comunal viene dada por un 46% redes sociales y un 22% por familiares y otras personas, lo que sospecho es el WhatsApp. A nivel de los barrios, un 51% son familiares y otras personas, un 23% redes sociales, y un 21% la experiencia personal.

En la parte 5 de la ENUSC se ve la percepción sobre las instituciones de seguridad pública. ¿Qué nos dice esta sección? Nos dice que se conoce bastante que es lo que hacen tanto Carabineros, como la PDI y el Ministerio Publico; que los niveles de confianza se mantienen respecto del año anterior y que la percepción del trabajo que hace Carabineros a nivel de los barrios está mejor que en el 2024.

Esto último no ocurre en las comunas del sector oriente de Santiago (Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea), en donde la percepción del trabajo de Carabineros baja, lo que tiene clara correlación con las menores dotaciones que se han dado en años recientes a las comisarías del sector, debido a que se han redestinado a otras comunas que se entienden más complejas. Su ausencia ha sido suplementada parcialmente por las direcciones de seguridad municipal, las que cumplen una importante labor, pero que no disponen de iguales atribuciones, por lo que no logran llenar con sus esfuerzos la menor presencia policial.

Para cerrar, debemos seguir realizando esta encuesta, ya que agrega mucho valor, independiente de que a veces comunica resultados que no son bienvenidos por todas las autoridades afectadas. El foco obviamente debe estar en los mayores y en los más pobres.

También debemos entender que las seguridades municipales son un reemplazo imperfecto de Carabineros, razón por la cual o completamos sus dotaciones o damos mayores atribuciones a las seguridades municipales de las comunas afectadas por su ausencia.

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