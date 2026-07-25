El trauma infantil se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar una patología física en la adulte

Las personas que han sufrido una situación traumática durante la infancia o la adolescencia tienen hasta 1,57 veces más riesgo de desarrollar patologías físicas como diabetes, migraña o enfermedades cardiovasculares durante la edad adulta, según concluye un estudio del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) de Barcelona.

Publicado en la revista eClinicalMedicine, el trabajo revela la relación del trauma infantil con una quincena de patologías somáticas mediante el análisis de 250 investigaciones previas, abarcando los datos de más de seis millones de personas.

Las mujeres con traumas tienen más riesgo de desarrollar enfermedades físicas

Los resultados concretan que las asociaciones más fuertes se producen en los casos de abuso, ya sea físico, sexual o escolar.

El último, por ejemplo, se correlaciona especialmente con la migraña, pues las personas que han sido víctimas de “bullying” tienen el doble de posibilidades de sufrir esta enfermedad neurológica que el resto.

“También hay una asociación clara entre el abuso sexual y la obesidad, con 1,45 veces más riesgo, y entre la obesidad y la separación o muerte de los progenitores, con 1,58 veces más riesgo”, ha detallado la primera autora del estudio e investigadora del HMRIB, la doctora Alicia Valiente.

Por otra parte, el estudio subraya que las mujeres que han sufrido cualquier trauma, pero especialmente los vinculados al abuso sexual, presentan un riesgo más elevado que los hombres a desarrollar enfermedades físicas.

Aunque el trabajo no establece una relación de causalidad directa, los investigadores apuntan a que estos abusos tempranos impactan negativamente en el desarrollo psicosocial y alteran los modos de vida y hábitos de salud en la etapa adulta.

Provención y tratamiento temprano del trauma infantil

Por todo ello, el autor principal de la investigación, el doctor Benedikt Amann, ha subrayado “la necesidad de situar la prevención del trauma infantil como una de las prioridades políticas y sociales” y ha instado a “detectar el trauma infantil de forma precoz para tratarlo con intervenciones focalizadas”.

En el estudio, vinculado también al área del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Salud Mental, han colaborado científicos de universidades de Brasil, Alemania e Italia.