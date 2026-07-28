¿Las personas jóvenes envejecen cada vez más rápido?

Susanna tenía 28 años cuando recibió el diagnóstico de cáncer de colon. André enfermó de cáncer de pulmón a los 34. Ambos cuentan en las redes sociales cómo enfrentan la enfermedad.

Pero Susanna y André ya no son casos aislados. El Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) registra un aumento significativo de la incidencia del cáncer de colon entre las personas de 20 a 39 años en Alemania.

Los investigadores observan una tendencia similar en Estados Unidos, donde las tasas de la enfermedad son incluso más altas que en Alemania. Además, otros tipos de cáncer también se diagnostican cada vez con mayor frecuencia en personas jóvenes, entre ellos el mieloma y el cáncer de endometrio.

En realidad, el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento. Según la Ayuda Alemana contra el Cáncer, la edad promedio al momento del diagnóstico es de 69 años, tanto en hombres como en mujeres.

Las células cancerosas surgen cuando determinadas regiones del ADN sufren alteraciones y esos cambios ya no pueden repararse. Cuanto más envejecemos, menos eficaz se vuelve este sistema de reparación.

Crece la brecha entre la edad cronológica y la biológica

Un estudio reciente de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Washington, en Estados Unidos, encontró una relación que podría ayudar a explicar por qué cada vez más personas menores de 50 años desarrollan ciertos tipos de cáncer: en los participantes más jóvenes se observó una mayor diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica.

La edad cronológica corresponde a la cantidad de años transcurridos desde el nacimiento. La edad biológica, en cambio, refleja cuánto han avanzado los procesos de envejecimiento en el organismo. Distintos órganos y tejidos pueden envejecer a ritmos diferentes.

Este nuevo estudio establece por primera vez una relación entre la creciente brecha entre la edad cronológica y la biológica en personas jóvenes y la aparición temprana de determinados tipos de cáncer, explica Ron Jachimowicz, médico especialista en hematología y oncología del Hospital Universitario de Colonia y director de un grupo de investigación en el Instituto Max Planck para la Biología del Envejecimiento.

ADN, análisis de sangre y telómeros: así se calcula la edad biológica

Pero determinar la edad biológica no es sencillo. No existe una prueba única y precisa, sino que es necesario combinar distintos parámetros.

Para ello, se utilizan pruebas epigenéticas que miden cambios químicos en el ADN, se analizan determinados valores sanguíneos y se evalúa la longitud de los telómeros, las estructuras protectoras ubicadas en los extremos de los cromosomas.

A esto se suman pruebas fisiológicas que evalúan distintas funciones del organismo y de los órganos, así como estudios cognitivos.

Los autores del estudio combinaron varios de estos métodos para analizar los datos de más de 150.000 personas de la UK Biobank, una base de datos biomédica del Reino Unido.

Los resultados muestran que las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentan una diferencia mucho mayor entre su edad cronológica y su edad biológica que quienes nacieron entre 1950 y 1954.

Además, cuanto más jóvenes eran los participantes, mayor era esa brecha. El análisis de otros más de 10.000 estadounidenses reveló una diferencia aún más marcada entre las personas nacidas entre 1990 y 1999, en comparación con otra cohorte nacida entre 1965 y 1969.

“En Australia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, las personas nacidas en la década de 1990 tienen al menos cuatro veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon de aparición temprana que quienes nacieron en la década de 1960”, escriben los autores del estudio.

¿Se puede influir en la edad biológica?

Durante mucho tiempo se creyó que entre el 75 % y el 90 % de la edad biológica dependía del estilo de vida. Pero Ron Jachimowicz discrepa: “Podemos influir en un 50 %; el otro 50 % está determinado genéticamente”.

Según el especialista, lo que ayuda a ralentizar el envejecimiento son las intervenciones clásicas relacionadas con el estilo de vida: hacer ejercicio con regularidad, mantener una alimentación saludable, dormir bien y evitar el consumo de drogas y alcohol. También destaca la importancia de las relaciones sociales.

Responder por qué las generaciones más jóvenes parecen envejecer biológicamente más rápido que sus padres y abuelos es más complejo. Sin embargo, existen varias hipótesis.

“Hoy muchos jóvenes desarrollan obesidad a edades más tempranas y conviven con ella durante más años”, explica Tanwei Yuan, epidemióloga del Departamento de Epidemiología Clínica de la Detección Temprana del Cáncer del Centro Alemán de Investigación del Cáncer, en Heidelberg.

Además, señala que las personas jóvenes pasan más tiempo sentadas y suelen dormir peor debido a las horas que dedican a las pantallas. A su juicio, el estudio aporta indicios importantes que coinciden con las hipótesis que manejan los investigadores del cáncer.