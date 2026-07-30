Incontinencia urinaria: síntomas de alerta, causas y cuándo consultar para evitar complicaciones

Aunque muchas personas consideran la incontinencia urinaria una consecuencia normal del envejecimiento o del embarazo, los especialistas advierten que se trata de una condición de salud que puede y debe ser evaluada. Por ello, es importante conocer las principales señales de alerta, sus causas y cuándo consultar a un especialista para acceder a un diagnóstico y tratamiento oportunos.

José Delgado, urólogo y académico de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, explica que la incontinencia urinaria corresponde a la pérdida involuntaria de orina que genera un problema higiénico y social para quien la padece. Esta se divide en dos grandes grupos: incontinencia de esfuerzo e incontinencia de urgencia.

“La incontinencia urinaria no es normal. Sin embargo, existen ciertas condiciones que permiten que tanto hombres como mujeres puedan padecerla durante su vida. Esta puede provocar aislamiento social, vergüenza e incapacidad para desarrollar una vida normal”, señala el académico UNAB.

Incontinencia urinaria: síntomas que indican cuándo consultar al especialista

Respecto de las principales señales que indican la necesidad de consultar a un especialista, Delgado destaca las infecciones urinarias recurrentes. Además, advierte que atribuir las pérdidas de orina únicamente al envejecimiento puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento.

Según el especialista, las personas con mayor riesgo de desarrollar incontinencia urinaria son los adultos mayores, pacientes con enfermedades neurológicas, personas con diabetes y quienes han sido sometidos a cirugías o radioterapia pélvica. “Durante el embarazo y el parto, el piso pélvico se ve alterado y, por lo tanto, también los mecanismos normales de continencia, ya sea por daño estructural o neuropático que afecta el control esfinteriano”.

El profesional agrega que “en la menopausia influyen factores como la disminución de estrógenos, la aparición de enfermedades crónicas, como la diabetes y algunas patologías neurológicas, además de la atrofia genital, condiciones que contribuyen tanto a la incontinencia de esfuerzo como a la de urgencia”.

Incontinencia urinaria en hombres: causas y factores de riesgo

En los hombres, la incontinencia urinaria suele estar relacionada con enfermedades prostáticas. El profesional indica que “la obstrucción crónica de la vejiga puede producir vejigas hiperactivas que inducen incontinencia de urgencia. Asimismo, la cirugía prostática, especialmente la prostatectomía radical por cáncer es una causa frecuente de incontinencia urinaria debido a la lesión del esfínter”.

A ello se suman enfermedades neurológicas, como los accidentes cerebrovasculares (ACV), el Parkinson, la esclerosis múltiple y las demencias, además de trastornos psiquiátricos y enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus mal controlada durante períodos prolongados.

“Entre los hábitos que influyen en esta condición están el sobrepeso, el tabaquismo, postergar la micción por muchas horas, la constipación y la tos crónica”, agrega el especialista.

Respecto del diagnóstico, explica que este es principalmente clínico y se confirma mediante el examen físico, donde se objetiva la pérdida urinaria. Entre los exámenes complementarios se encuentran la ecografía pélvica, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, el análisis de orina, el urocultivo y la resonancia magnética del piso pélvico. Sin embargo, precisó que el diagnóstico más exacto se obtiene mediante un estudio urodinámico.

Cambios de hábitos y tratamiento

Sobre las alternativas para prevenir y tratar esta condición, el urólogo explica que el abordaje debe ser multimodal. “Es fundamental modificar hábitos como dejar de fumar, mantener una adecuada ingesta de agua, realizar ejercicios de piso pélvico (Kegel), tratar la constipación cuando exista y establecer horarios para la micción. A esto se suman tratamientos farmacológicos, como los anticolinérgicos —entre ellos oxibutinina y tolterodina— y los beta-agonistas, como el mirabegrón, un medicamento relativamente nuevo en Chile”, detalla el académico UNAB.

Finalmente, el especialista recuerda que la pérdida involuntaria de orina no debe minimizarse, ya que puede ser una señal de enfermedades incapacitantes, incluyendo patologías degenerativas del sistema nervioso central o periférico, diabetes y algunos trastornos psiquiátricos. Por ello, insistió en que consultar precozmente permite identificar la causa y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.