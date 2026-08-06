Incendio químico en Quilicura: toxicólogo alerta por riesgos para la salud y el medio ambiente

El incendio de gran magnitud que afecta desde la noche del martes a la empresa Panimex, ubicada en avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, en la comuna de Quilicura, motivó la suspensión de clases en el sector y la prohibición de funcionamiento decretada contra la compañía.

Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), calificó el hecho como una “emergencia industrial de alta complejidad”. La empresa mantiene procesos y almacenamiento de productos químicos, lo que obligó a desplegar unidades especializadas HazMat, un amplio contingente de Bomberos y otros organismos de respuesta.

Ante este tipo de emergencias, el especialista recomienda a los habitantes y trabajadores de las zonas cercanas mantener puertas y ventanas cerradas mientras persista el riesgo de humo potencialmente nocivo.

Bodegas con sustancias químicas y cilindros de gases

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el siniestro comprometió bodegas con sustancias químicas industriales y cilindros de gases, lo que generó explosiones y una importante columna de humo. Torres explica que, mientras no exista un inventario oficial definitivo de los productos involucrados, debe asumirse un escenario de riesgo químico complejo, “la combustión de distintos compuestos puede liberar gases irritantes, corrosivos o tóxicos, además de material particulado fino”.

Según el académico, los trabajadores expuestos enfrentan riesgo de inhalación de gases tóxicos, quemaduras térmicas y químicas, traumatismos por explosiones secundarias y exposición a sustancias corrosivas. La población circundante, en tanto, puede verse afectada principalmente por el humo, con especial vulnerabilidad para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Un escenario operacional complejo

Torres sostiene que este tipo de emergencias representa uno de los escenarios más complejos para los equipos de respuesta. Entre los principales riesgos mencionó la liberación inesperada de sustancias peligrosas, explosiones, colapso estructural, contaminación de los equipos de protección personal y las dificultades derivadas del desconocimiento inicial de las sustancias almacenadas. Por eso, dijo, resulta indispensable contar con Hojas de Datos de Seguridad (SDS) actualizadas y planes de emergencia conocidos por los organismos de respuesta.

Desde el punto de vista ambiental, el toxicólogo advirtió sobre el riesgo de contaminación atmosférica por gases y material particulado, contaminación de suelos y contaminación de aguas superficiales o del alcantarillado por el escurrimiento de las aguas utilizadas en la extinción.

Una vez controlada la emergencia, señaló, será necesario realizar monitoreo ambiental y gestionar los residuos peligrosos conforme a la normativa vigente.

Medidas de remediación

Como medidas de remediación, el especialista recomendó caracterizar los residuos generados, monitorear la calidad del aire, el suelo y las aguas, disponer los residuos mediante gestores autorizados, realizar vigilancia de salud a los trabajadores y equipos de respuesta expuestos, e investigar técnicamente las causas del incendio para implementar acciones correctivas.

“Este evento evidencia la importancia de fortalecer la gestión del riesgo químico industrial y la coordinación entre empresas, autoridades y organismos de emergencia para proteger la salud de las personas y el medio ambiente”, concluyó Torres.