Francisco Leturia: test de drogas “nos da una fantasía de control que no es real”

El abogado constitucionalista y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, cuestionó el sistema de test de drogas aplicado a autoridades públicas, en medio de la controversia generada por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Leturia sostuvo que la herramienta tiene limitaciones importantes y advirtió que no puede ser presentada como una solución para enfrentar el crimen organizado o la infiltración del narcotráfico en las instituciones.

“El test es una herramienta imperfecta, que puede servir para algunas cosas, pero que no es una varita mágica. Entonces, si vamos a pensar que porque tenemos test de droga tenemos controlado el crimen organizado, no, es una lesera”, afirmó.

El abogado también cuestionó el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y aseguró que el propio Gobierno terminó reconociendo la necesidad de modificarlo.

“Ya se dieron cuenta que el protocolo que tenían era una chambonada, que hay que corregirlo, que la reforma constitucional que quieren hacer no puede excluir al Presidente, a los jueces, a los fiscales, a la policía; o sea, a la gente donde realmente podría entrar el test”, señaló.

A juicio de Leturia, el debate se ha concentrado únicamente en el consumo de drogas, dejando fuera otras situaciones que también pueden afectar el desempeño de las autoridades.

“¿Tú crees que un alcalde que consuma alcohol todos los días está bien? Porque aquí estamos dejando al alcalde que consume alcohol y que se emborracha todos los días, lo estamos dejando en su cargo”, planteó.

Asimismo, explicó que los exámenes capilares presentan limitaciones técnicas que impiden detectar determinados patrones de consumo.

“El test de drogas, el test de pelo, no va a detectar a una persona que consume cocaína cuatro veces al mes. No lo detecta”, sostuvo.

Por ello, insistió en que estos controles no deben interpretarse como una garantía absoluta.

“Nos da una fantasía de control que no es real. Hay que saber cuáles son las posibilidades fácticas del test de droga. Y no está dentro de las posibilidades del test de droga detectar consumos esporádicos. Entonces, no fantaseemos”, concluyó.

Las declaraciones se producen en medio de la tensión política generada tras la salida de Juan Pablo Rodríguez, episodio que provocó críticas desde el Partido Republicano al manejo del caso por parte del Gobierno y reabrió el debate sobre los protocolos y alcances de los test de drogas aplicados a altas autoridades.