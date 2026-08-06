Plantas carnívoras: Darwin lo predijo hace 150 años y la ciencia lo confirma

La Saxifraga candelabrum es una planta alpina de pequeñas flores blancas y amarillas, un aspecto muy alejado del que se espera para una carnívora. Sin embargo, Charles Darwin consideró hace más de 150 años que podía ser de este tipo y ahora lo ha confirmado la ciencia.

Un estudio que publica Nature Communications concluye que esa planta pertenece a un nuevo linaje carnívoro y que es capaz de atraer, atrapar y digerir insectos, así como de absorber nitrógeno de ellos.

Aunque muchas plantas presentan rasgos carnívoros, como la captura de presas, para ser clasificadas formalmente como tal deben mostrar adaptaciones para atraer y capturar a sus presas, así como para digerirlas y absorber sus nutrientes.

Darwin planteó, en 1875, que algunas especies del género Saxifraga podrían ser carnívoras, ya que sus tallos tienen pelos glandulares pegajosos capaces de atrapar insectos, pero no había pruebas concluyentes que respaldaran esta hipótesis.

Un equipo encabezado por la Academia China de Ciencias analizó S. candelabrum que crecen en zonas alpinas de la meseta del Qinghai-Tíbet y las montañas Hengduan.

Las observaciones de campo y los análisis de muestras indicaron que había insectos atrapados en los pelos glandulares de 43 de los 45 ejemplares estudiados y que las plantas maduras presentaban una media de 71 insectos atrapados.

El equipo buscó indicios de digestión y absorción de nutrientes para corroborar la hipótesis de carnivorismo para lo que identificaron la actividad de la fosfatasa, una enzima digestiva que se encuentra habitualmente en las plantas carnívoras, lo que sugiere que podría ser capaz de digerir a sus presas.

El siguiente paso fue alimentar a las plantas con moscas Drosophila marcadas con una forma estable de nitrógeno para analizar si eran capaces de absorber los nutrientes.

Los autores observaron un notable aumento de los niveles de nitrógeno marcado en las S. candelabrum y en las plantas de control de otra especie carnívora, en contraste con los controles no carnívoros.

El análisis genético, por su parte, reveló similitudes genómicas con otras plantas carnívoras que han evolucionado de forma independiente, incluidos genes relacionados con la atracción de presas, la digestión y la absorción de nutrientes.

“Nuestros hallazgos aportan pruebas definitivas de la carnivoría en Saxifraga, lo que da respuesta a la hipótesis planteada hace tiempo por Charles Darwin” y sugiere, además, que esa característica “podría estar más extendida entre las angiospermas de lo que se creía hasta ahora”, indican los autores en su artículo.