Investigan denuncia por violencia intrafamiliar que involucra al senador Fidel Espinoza

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó la apertura de una investigación por un caso de violencia intrafamiliar que involucra al senador Fidel Espinoza (PS), luego de un procedimiento policial realizado la noche del miércoles en un departamento ubicado en el sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar.

Según informó el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, el Ministerio Público recibió los antecedentes tras la intervención de Carabineros, quienes concurrieron al inmueble -mismo edificio en el que vive Manuel Monsalve- luego de que una de las personas involucradas solicitara al conserje del edificio que llamara a la policía, asegurando haber sido agredida.

Al ingresar al departamento, el personal policial constató desorden y daños en distintas especies, además de recoger versiones contrapuestas de ambos involucrados.

“Las dos personas se entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la realización de actos de agresión y una de ellas habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble”, señaló Díaz.

El persecutor precisó que ninguno de los involucrados quiso presentar una denuncia formal ni acudir a un centro asistencial para constatar eventuales lesiones.

“Sin embargo, atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia intrafamiliar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de Instrucción y Flagrancia”, explicó.

La Fiscalía dispuso una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la obtención de los registros de audio de la Central de Comunicaciones (Cenco), el registro CAD de Carabineros, la identificación del parte policial, la toma de declaraciones al conserje y a los funcionarios que concurrieron al procedimiento, además del empadronamiento de testigos.

Asimismo, se instruyó recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, documentar fotográficamente los daños y las eventuales lesiones, y tomar declaración a ambas personas en calidad de imputadas, previa información de sus derechos.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio Público también ordenó verificar la existencia de armas de fuego inscritas asociadas a alguno de los involucrados y dispuso rondas periódicas de Carabineros en el domicilio durante al menos 30 días, junto con un sistema de contacto prioritario con personal policial.

“La investigación se encuentra en etapa inicial y por el momento no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto a ninguna de las personas involucradas en este hecho”, enfatizó el fiscal Díaz.

El procedimiento se originó cerca de las 20 horas del miércoles y, de acuerdo con los antecedentes recopilados por la fiscalía, corresponde a una investigación en desarrollo, por lo que las diligencias buscan establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades derivadas de los hechos.