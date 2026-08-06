Gobierno blinda a Vicepresidenta de Partido Republicano en caso Sernac

¡Atrévete con Romina Cifuentes!, proponía el actual Presidente José Antonio Kast, en noviembre de 2021, en un video promocional usado en la campaña política de una entonces desconocida militante del Partido Republicano, quien en esos años postulaba a Consejera Regional por Arica y Parinacota. “Les quiero pedir todo el apoyo para Romina”, decía Kast sonriente con El Morro de Arica como telón de fondo.

Han pasado casi cinco años y la carrera política de Romina Cifuentes González ha ido siempre in crescendo. De su primera elección como consejera regional impulsada por Kast, vino una reelección en el mismo cargo, y luego fue elegida Gobernadora por el consejo regional por un breve periodo, hasta el 6 de enero de 2025. A fines de marzo de este año, el Presidente José Antonio Kast la nombró Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la XV región.

El camino de Romina Cifuentes, sin embargo, no ha estado exento de polémica. En noviembre de 2024, en su cargo de Gobernadora, se le abrió un sumario por utilizar el vehículo fiscal con fines particulares.

Con fecha 27 de junio de este año, la Contraloría resolvió: “Aplicar a doña Romina Cecilia Cifuentes González, exgobernadora regional de Arica y Parinacota, la medida disciplinaria de multa de un veinte por ciento de su remuneración mensual, prevista en el artículo 121, letra b), en relación con el artículo 123 letra c), ambos de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida mediante una anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación correspondiente”

Fuera de esto, la actual seremi de Economía regresó al centro de la polémica, luego que la Unidad de Investigación de El Mostrador revelara un correo electrónico, donde el ahora destituido Director (S) del Sernac, Marcos Oviedo, le solicitaba iniciar un proceso para incorporar a algún “militante de RN o Republicanos”.

El proceso realizado por contratación directa –o sea, sin concurso público– terminó con una militante de Renovación Nacional en el cargo, Evelyn Milos Cáceres, una asistente social con un pasado desconocido. Fue detenida en el año 2017 en Tacna –junto a tres familiares, incluida su madre–, a bordo de un vehículo que transportaba 47 kilos de droga a nuestro país. El caso le costó el puesto a Marcos Oviedo, quien fue removido la mañana de ayer tras el escándalo.

Pero, a diferencia de la exseremi de Salud de la misma región, Karla Kepec, desvinculada la semana pasada por difundir una oferta de trabajo en un grupo de WhatsApp –también dirigida a militantes del Partido Republicano–, la reacción del Gobierno no ha sido igual respecto a Romina Cifuentes, vicepresidenta del colectivo político encabezado por Arturo Squella y nombrada en el cargo por el propio Presidente de la República.

No son pocas las voces que han comenzado a exigir explicaciones y otras que piden derechamente su cabeza. El diputado Jorge Díaz (DC) solicitó la renuncia de la seremi de Economía de Arica, señalando que si conocía los antecedentes sobre el proceso de contratación de una persona vinculada a un caso de narcotráfico en Tacna, “no puede seguir representando al Gobierno”.

“Basta de utilizar el Estado para favorecer a operadores”, comentó a través de redes sociales.

Investigación en ascenso

A diferencia de la exseremi de Salud de Arica que publicó una oferta partidaria por Whatsapp, en el caso de Romina Cifuentes existen correos electrónicos que darían cuenta de un proceso de contratación directa, rechazado por las autoridades centrales del Sernac, pero que termina igualmente ejecutándose con el ingreso de una militante RN vinculada a una operación de narcotráfico.

Pero no sólo el pasado de Evelyn Milos complica al Gobierno; hay otros elementos que suponen infracciones graves al principio de “probidad administrativa, la imparcialidad, la igualdad de oportunidades, la confidencialidad de los procedimientos disciplinarios y el acceso al empleo sobre la base del mérito”, tal como denunció la asociación de funcionarios del Sernac (AdF) al mismo organismo y a Contraloría, el mismo día que El Mostrador destapó el caso.

La Contraloría tomó el guante y en menos de 48 horas instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por irregularidades y falta a la probidad, “en el marco de la incorporación de personal en la sede del Sernac en la XV región”, con una particular indicación sobre el alcance de las instrucciones: investigar al Servicio Nacional del Consumidor y “los demás servicios públicos pertinentes”.

Este último punto es clave, debido a que la indagatoria propone escalar a los órganos superiores que tuvieron que ver en la contratación irregular de una militante de Renovación Nacional, como la Secretaría Regional Ministerial de Economía de Arica y Parinacota, que oficia como órgano superior jerárquico del Sernac regional.

Todo hace suponer que esta maniobra mantendrá en “capilla” a la actual vicepresidenta del Partido Republicano, Romina Cifuentes. Sin embargo, el oxígeno inesperado que ha recibido tras el escándalo ha sido leído como una decisión política tomada por el Gobierno y el colectivo dirigido Arturo Squella. Una medida que contrasta con la expulsión inmediata de la exseremi de salud de Arica, Karla Kepec.

Cabe consignar, tal como ha informado Aquí Arica de El Mostrador, que las desvinculaciones de autoridades regionales se dan en el marco de un fuerte clima de polarización, previo a la elección de una nueva directiva regional del Partido Republicano que se desarrollará este sábado 8 de agosto, donde Cifuentes y Kepec adhieren a la misma lista denominada “los servidores públicos”. Las sospechas apuntan –incluso–a que las filtraciones provienen de 08miembros de la misma guerrilla política que sacude a la región.

Nuevo correo electrónico

La decisión de Contraloría de escalar la indagatoria a más organismos, podría expandir el caso a nivel nacional. Esto luego que la Unidad de Investigación de El Mostrador accediera a un nuevo correo electrónico que aporta nuevos antecedentes sobre el proceso de reclutamiento de funcionarios militantes de partidos en el Sernac. Una dinámica que bien podría replicarse en otras reparticiones.

El 9 de junio a las 17:41 horas, el jefe de la Unidad Gestión de Personas del Sernac en Santiago, Álvaro Núñez, escribió al ahora destituido director (S) del organismo en Arica, Marcos Oviedo, recalcándole nuevamente que el servicio no “dispone de la autorización para realizar contrataciones directas”, sugiriendo dar un cierre formal al proceso de entrevistas debido a la restricción presupuestaria contemplada en el famoso oficio Nº 12.

El correo estaba dirigido con copia a Carolina González Venegas, Directora Nacional (S) del Sernac y otras autoridades del servicio a nivel central. La revelación de correos electrónicos deja en evidencia que dos días después de recibir la negativa de Álvaro Núñez, Oviedo escribió a Romina Cifuentes para seguir presionando desde otro frente al gobierno central.

Fuentes internas del Sernac apuntan a una hipótesis absurdamente elemental: si la funcionaria de Renovación Nacional ingresó a trabajar el 1 de julio, las presiones realizadas desde la Seremi de economía rindieron finalmente frutos en el organismo a nivel nacional. Consumado el acto –agregan– estaríamos en presencia del delito de nombramiento ilegal, estipulado en el artículo 220 del Código Penal.