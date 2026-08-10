Gastritis: hábitos diarios que dañan el estómago y cómo prevenir sus complicaciones

Mantener horarios regulares de alimentación, evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco y alimentos irritantes, controlar el estrés y evitar la automedicación con antiinflamatorios son algunas de las medidas que ayudan a proteger el estómago y reducir el riesgo de desarrollar gastritis, una de las afecciones digestivas más frecuentes en la población.

El médico Patricio Vicuña, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, explicó que “la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago y cuando ocurre, la capa que recubre por dentro el estómago se debilita o lesiona permitiendo que los ácidos digestivos inflamen e irriten las paredes estomacales”.

El académico UNAB señaló que entre las causas más comunes se encuentran la infección por la bacteria Helicobacter pylori, el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Asimismo, indicó que los síntomas más habituales son dolor en la parte alta del abdomen, náuseas, vómitos, sensación de ardor, saciedad temprana y pérdida del apetito, manifestaciones que pueden intensificarse según determinados hábitos o alimentos.

Cómo distinguir una gastritis de una indigestión

El profesional explicó que la gastritis suele presentarse de manera continua o intermitente, pero generalmente se prolonga en el tiempo y no necesariamente está asociada a una comida abundante. “En cambio una indigestión es causada la mayoría de las veces por una comida abundante que da sensación de malestar, pero luego eso calma y no vuelve a presentar síntomas”, advirtió.

Respecto del impacto de factores emocionales, el médico aclaró que, si bien el estrés y la ansiedad no son causas directas de gastritis, sí pueden influir en la aparición o agravamiento de los síntomas. “Aunque el estrés y la ansiedad no son los causantes principales de una gastritis, sí se ha visto que influyen alterando el eje intestino-cerebro, aumentando la producción de ácido estomacal”, indicó.

Además, destacó que ciertos hábitos pueden empeorar el cuadro. “El tabaquismo y el alcohol están dentro de los principales hábitos que pueden empeorar los síntomas, y dentro de la dieta, el consumo de frutas, verduras y fibra son factores protectores para no desarrollar gastritis y úlceras gástricas. No hay evidencia que demuestre que el café produce gastritis, pero se ha visto que podría aumentar la sintomatología”, detalló Vicuña.

Cuándo consultar a un médico

Ante la presencia de síntomas persistentes, Vicuña recomendó acudir a una evaluación médica para analizar los antecedentes del paciente, realizar un examen físico completo y solicitar estudios complementarios cuando sea necesario. “La endoscopia digestiva alta es uno de los exámenes más importantes para diagnosticar esta enfermedad”, señaló.

El docente UNAB enfatizó que es particularmente importante buscar atención médica cuando las molestias son recurrentes o permanentes. “La gastritis requiere una evaluación médica cuando presentamos molestias en nuestro cuerpo y estas son continuas o se repiten. Especialmente en nuestro país en donde la presencia de Helicobacter pylori es alta y la presencia de factores de riesgo para presentar úlceras gástricas y cáncer gástrico es importante”, expresó.

Vicuña advirtió que una gastritis no tratada puede derivar en complicaciones de mayor gravedad. “Si no se trata a tiempo, la gastritis puede progresar a una úlcera gástrica, que es un defecto o herida más profunda en el estómago, y además puede llevar a futuro a presentar un cáncer gástrico, que es un problema mayor, especialmente en nuestro país, que tiene una alta tasa de este tipo de cáncer”, explicó.

Cambios de estilo de vida

Para prevenir la gastritis, el académico de Medicina UNAB recomendó eliminar el consumo de tabaco y alcohol, aumentar la ingesta de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, manejar adecuadamente el estrés y mantener una buena higiene del sueño. A ello se suma la práctica regular de actividad física, la que contribuye al bienestar general y ayuda a controlar la ansiedad y la tensión cotidiana.

Por último, el médico aconsejó mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio de forma periódica y evitar la automedicación ante cualquier síntoma digestivo, ya que esta práctica puede ocultar enfermedades más graves. “No automedicarse en caso de presentar alguna sintomatología, ya que puede encubrir otras enfermedades. En caso de presentar algún síntoma de gastritis, consultar a su médico más cercano, especialmente si tiene algún factor de riesgo”, concluyó.