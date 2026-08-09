Prisión preventiva para tres detenidos por frustrado asalto a escolta de Luis Cordero

La justicia decretó prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos por el frustrado asalto contra el carabinero que se desempeña como escolta del exministro Luis Cordero, ocurrido la noche del sábado en Vitacura.

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que los tres adultos quedaron privados de libertad por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que el cuarto imputado, un adolescente, quedó sujeto a internación provisoria. El tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación.

Según relató el fiscal Fernando Zeballos, el funcionario policial esperaba a Cordero, quien se encontraba en un domicilio, cuando fue abordado por un vehículo en el que viajaban preliminarmente cuatro personas.

Tres de los ocupantes descendieron y, de acuerdo con la Fiscalía, intimidaron al escolta con armas de fuego desde ambos costados del vehículo, mientras un cuarto permaneció al volante.

El carabinero se identificó como funcionario policial y repelió el ataque utilizando su arma de servicio. Según los antecedentes preliminares recogidos en el sitio del suceso, efectuó varios disparos, tras lo cual los sujetos escaparon.

La fuga derivó en un seguimiento policial que concluyó en la comuna de Lo Espejo, donde los cuatro sospechosos fueron detenidos.

Este domingo se realizó la audiencia de control de detención y formalización, instancia en que se decretaron las respectivas medidas cautelares mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente la dinámica del frustrado asalto.