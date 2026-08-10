Hielo en los testículos y donación de sangre: los riesgos de los mitos sobre fertilidad masculina

Expertos en fertilidad masculina de todo el mundo afirman haber observado un aumento en el número de hombres que solicitan análisis de semen y expresan su preocupación por su fertilidad futura.

Los expertos creen que esto se debe en parte al creciente uso de terapias de reemplazo de testosterona (TRT) y esteroides, además de la preocupación por las toxinas ambientales, factores que pueden alterar las hormonas relacionadas con la fertilidad.

El profesor Suks Minhas, experto en fertilidad que trabaja en Reino Unido, afirma que este enfoque ofrece beneficios contradictorios.

“Es importante dar mayor visibilidad a la infertilidad masculina. Pero ¿estamos alimentando esa preocupación innecesariamente?”, plantea.

Mientras tanto, en respuesta a esta ansiedad, está surgiendo toda una industria de influencers y productos que se aprovechan de ella, añade el profesor.

Al igual que muchos otros, Simon descubrió el tema en las redes sociales. Sin embargo, aún no se ha hecho la prueba del esperma y no tiene motivos específicos para preocuparse por su salud.

“Es algo que generalmente me asusta, así que prefiero proteger mi fertilidad”, dice.

Fue el contenido del influencer Bryan Johnson lo que llevó a Simon a “preocuparse realmente” por su fertilidad.

En un contexto de descenso del recuento de espermatozoides en todo el mundo, Johnson afirma tener cuatro veces el recuento promedio de espermatozoides.

Él promueve los protocolos de sauna y compresas de hielo que Simon sigue como medidas de salud destinadas a aumentar la testosterona y el recuento de espermatozoides.

El contenido de Johnson, seguido por más de seis millones de personas, atrae a clientes potenciales a su sitio web, Blueprint, donde vende suplementos.

No es ni mucho menos el único que se dedica a esto. Otros protocolos promovidos por influencers sin evidencia médica incluyen ciertos suplementos, terapia de luz roja y donación de sangre para “filtrar” los microplásticos.

El contenido de los influencers de salud surge a raíz de debates más amplios sobre el descenso de las tasas de natalidad a nivel mundial.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F Kennedy Jr., habló recientemente de una “crisis de fertilidad”, argumentando que en 1970 “los hombres tenían el doble de espermatozoides que nuestros adolescentes hoy en día”.

No existe evidencia científica que demuestre que los adolescentes tengan un recuento de espermatozoides menor que los hombres en 1970.

Un tema poco investigado

Si bien algunos análisis a gran escala de estudios anteriores sugieren una disminución global significativa en el recuento de espermatozoides desde la década de 1970, este tema sigue estando poco investigado.

Esto significa que las causas de la disminución del recuento de espermatozoides y sus repercusiones en las tasas de natalidad generales no están claras.

Mientras tanto, influencers cercanos a la machósfera, como Andrew Huberman, han hablado sobre la disminución del recuento de espermatozoides masculinos en sus pódcasts, y Joe Rogan advirtió sobre un inminente “colapso demográfico”.

Existen muchas razones para la disminución de la tasa de natalidad, además de la capacidad biológica, un problema que afecta a una de cada siete parejas en todo el mundo.

Los problemas económicos y sociales se citan con frecuencia como factores que desincentivan a las personas a tener hijos.

Si bien cree que existen motivos válidos para la preocupación, el profesor Channa Jayasena, endocrinólogo reproductivo del Imperial College de Londres, considera que las afirmaciones en las redes sociales son exageradas.

“Existen ciertos desafíos, pero no está nada claro cuáles son sus causas”, afirma.