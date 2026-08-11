Cáncer en el GES: qué beneficios tendrá la cobertura total desde 2028

La incorporación gradual de todos los tipos de cáncer al régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) entre 2028 y 2031 marcará uno de los cambios más importantes para la salud pública chilena de las últimas décadas.

La medida busca responder al aumento del cáncer, que actualmente es la principal causa de muerte en el país, con cerca de 30 mil fallecimientos y alrededor de 60 mil nuevos diagnósticos cada año, garantizando el acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento y seguimiento para todas las personas, independiente del tipo de tumor que presenten.

¿Todos los cánceres?

Uno de los principales avances será el acceso universal a patologías oncológicas que hasta ahora no contaban con cobertura GES. “Cánceres de baja frecuencia o considerados “huérfanos”, como el colangiocarcinoma, los sarcomas de partes blandas o el cáncer de páncreas, pasarán a ser un derecho garantizado por ley. Con ello también desaparecerá la denominada “atención oncológica de dos velocidades”, que diferenciaba a quienes tenían un cáncer cubierto por el GES de aquellos que dependían únicamente de la capacidad resolutiva de la red asistencial”, explica Irene Muñoz Pino, académica de la Especialidad de Enfermería Oncológica de la Universidad Andrés Bello.

Tiempos y financiamiento

La reforma también impactará directamente en los tiempos de atención. La normativa establecerá plazos máximos obligatorios para la sospecha, confirmación diagnóstica e inicio del tratamiento, reduciendo una de las principales brechas del sistema. “Actualmente, las prestaciones oncológicas fuera del GES presentan esperas promedio superiores a los 248 días, mientras que aquellas incorporadas al sistema registran tiempos cercanos a los 76 días. La ampliación obligará a acelerar la respuesta de toda la red pública y privada”, detalla la docente.

Otro de los cambios relevantes corresponde a la protección financiera de las familias. En Fonasa, los pacientes accederán a copago cero para consultas, exámenes, cirugías, quimioterapia y radioterapia dentro de la red pública. En el caso de las isapres, se mantendrá un copago máximo del 20%, con un deducible anual que limitará el gasto de bolsillo y reducirá el riesgo de endeudamiento asociado a tratamientos de alto costo.

“La iniciativa también fortalecerá la calidad de la atención mediante la aplicación obligatoria de protocolos clínicos y tratamientos estandarizados definidos por el Ministerio de Salud. Asimismo, exigirá que la atención sea entregada por centros acreditados que cumplan con los estándares establecidos por la Superintendencia de Salud, favoreciendo una atención más segura y homogénea en todo el territorio nacional”, indica Muñoz.

Qué pasará en otras regiones

Cabe indica que la ampliación del GES tendrá además un impacto significativo en las regiones. Zonas con alta incidencia de determinados cánceres, como Antofagasta por los casos asociados históricamente a la exposición a minerales o la zona centro-sur por la mayor frecuencia de cáncer gástrico, contarán con respaldo legal para exigir derivaciones prioritarias.

“Las redes de salud deberán garantizar el traslado oportuno desde regiones que no cuentan con centros oncológicos especializados hacia establecimientos de alta complejidad, incluyendo prestadores privados cuando corresponda como segundo prestador GES”, agrega la experta.

Otro de los beneficios será el fortalecimiento del seguimiento geronto-oncológico y la eliminación de la denominada “brecha de transición”, que afectaba a adolescentes y jóvenes mayores de 15 años. Hasta ahora, muchos pacientes perdían la cobertura universal pediátrica cuando presentaban cánceres que no estaban incorporados al GES para adultos, situación que será corregida con la incorporación de todas las patologías oncológicas al sistema.

La especialista agregó que “este cambio también fortalecerá la calidad de la atención mediante protocolos estandarizados y redes de prestadores acreditados, favoreciendo una respuesta más equitativa entre regiones. Cuando el cáncer se transforma en un derecho garantizado por ley, el sistema de salud adquiere la responsabilidad de responder de manera oportuna, independiente del lugar donde viva el paciente o del tipo de tumor que presente”.