Operación engaño: Trump escapó en secreto de Turquía con estrategia de avión señuelo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trasladó secretamente desde Turquía por supuesta amenaza externa hacia el avión presidencial. Esto ocurre finalizada la cumbre de la OTAN en la que fue parte, pero, debido a las alertas de seguridad, el mandatario llevó a cabo la “operación engaño”, instalando una aeronave señuelo para evadir posibles ataques iraníes.

Públicamente, y bajo los propios ojos de la prensa, Trump abordó el avión designado, un Air Force One. Sin embargo, según los reportes, el mandatario habría sido trasladado minutos después a la aeronave C-32A.

Ni funcionarios de su equipo, ni la prensa que viajaba en el supuesto avión sabían su ubicación real. La información fue revelada por The Washington Post; desde el periódico detallaban que el C-32A, avión de la Fuerza Aérea estadounidense, habría partido prácticamente al mismo tiempo, llegando incluso minutos antes que el oficial. La información luego fue verificada también por The New York Times. Aunque aún se desconoce cómo Trump se trasladó de una aeronave a otra cuando llegaron a su destino, pues descendió del avión presidencial de manera pública.

Las razones del cambio fueron por sospechas de atentados iraníes contra el presidente Trump, pues la cumbre de la OTAN tuvo pie en Turquía, que comparte frontera con Irán, lo que aumentó las preocupaciones de seguridad. Sin embargo, no hay detalles adicionales sobre estas posibles amenazas y la versión oficial de cómo se realizó este escape secreto.

Oficialmente, la Casa Blanca informó del despegue el 8 de julio desde el Aeropuerto Esenboga de Ankara, inclusive siendo anunciado por Trump en la red social Truth Social. Luego se descubrió que este despegue fue usando un avión señuelo, ya que se encendieron sus alarmas de seguridad por vulnerabilidades defensivas del Boeing 747-8 donado por Qatar, la aeronave en la que había viajado originalmente.

Se teorizó que la estrategia usada sería ocultarlo temporalmente dentro de un carro de catering, los cuales se usan para transportar alimentos y suministros hacia los aviones. Esto, según datos entregados por citas de los funcionarios estadounidenses y antecedentes relacionados con la operación clandestina, pero que aún están a la espera de ser confirmados oficialmente.

El traslado tenía destino a Reino Unido; el C-32A habría llegado a las 22.20 hora local y el Air Force One, junto a los periodistas y funcionarios que viajaban en él, llegó a las 22.56. Los testimonios de la prensa atestiguan que se les ordenó mantener las persianas de las ventanas cerradas. Luego el mandatario estadounidense dijo que era porque posiblemente estaban en un vuelo peligroso y agregó: “Pero si yo voy, ustedes van. ¿Verdad?”.

A las 11.01 p.m., Trump abordó el avión presidencial Air Force One en el vuelo final para regresar a Washington. Esta vez, de verdad.