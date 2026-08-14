Boom del skincare: chilenos aumentan 32% su gasto en productos de cuidado facial vía delivery

El cuidado de la piel y los productos de belleza han adquirido un mayor protagonismo entre los consumidores, una tendencia que también se refleja en las compras realizadas mediante plataformas de delivery. En Chile, la demanda por artículos de skincare y cuidado personal ha registrado un crecimiento sostenido durante el último año, según datos de Rappi.

La plataforma informó que las ventas de productos de cuidado facial aumentaron un 32,3% en el último año. A este crecimiento se suman las categorías de cuidado corporal, con un alza de 20,6%, y cuidado dermatológico, que registró un incremento de 20,9%. En promedio, los usuarios destinan $35.000 por pedido a compras de belleza.

Los productos que lideran las compras

Entre los cinco artículos de belleza más buscados y vendidos a través de la aplicación se encuentran el protector solar, el sérum facial, la crema hidratante, el limpiador o desmaquillante facial y el agua micelar.

La demanda también presenta variaciones según la época del año. En el caso del protector solar, las compras aumentan entre seis y nueve veces durante la temporada de verano, comprendida entre noviembre y febrero.

Las cremas hidratantes, en tanto, mantienen un comportamiento más estable durante el año, aunque registran un leve incremento en las ventas entre marzo y mayo.

Santiago concentra la mayor parte de las ventas

La Región Metropolitana concentra cerca del 86% del volumen total de ventas de productos de belleza y dermocosmética en la plataforma. Fuera de la capital, Viña del Mar encabeza los pedidos, con cerca del 7%, seguida por Concepción, La Serena y Antofagasta.

Los principales momentos de demanda se concentran durante las tardes de los fines de semana. Los viernes, el peak se registra entre las 15:00 y las 17:00 horas; los sábados, entre las 12:00 y las 17:00 horas; y los domingos, entre las 16:00 y las 18:00 horas.

“El cuidado de la piel se ha convertido en una necesidad inmediata. Hoy, los usuarios buscan acceder a productos de marcas dermocosméticas de alta calidad en cuestión de minutos y recibiendo su compra directamente en la puerta de su casa. Este crecimiento nos empuja a seguir fortaleciendo nuestra oferta e impulsando iniciativas que acerquen estos insumos a precios convenientes”, destaca Nicolás Mpodozis, gerente de Retail de Rappi Chile.