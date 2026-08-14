Gobierno celebra fallo del TC por invariabilidad tributaria: apunta a septiembre para Ley Miscelánea

El Gobierno recibió con satisfacción el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintos artículos de la megarreforma, pese a que la resolución también significó derrotas para el Ejecutivo en materias ambientales.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso el acento en que el tribunal mantuviera buena parte de las disposiciones sobre invariabilidad tributaria, uno de los componentes que La Moneda considera centrales para entregar certezas a los inversionistas.

“La noticia increíblemente buena es cómo el Tribunal, reconociendo toda una historia —así supongo que estará en la sentencia— institucional de Chile, de muy larga data en materia de invariabilidad, la ratifica en su decisión”, señaló Quiroz en conversación con T13 Radio.

Para el jefe de la billetera fiscal, el resultado “es inequívocamente satisfactorio”, considerando que la invariabilidad tributaria fue concebida como una de las herramientas de la reforma para atraer inversiones.

“Y esa medida el Tribunal la ratificó en su integridad, prácticamente. Hay algunos detalles más bien menores, y eso nos tiene extremadamente contentos para estos efectos”, afirmó.

El resultado, sin embargo, no fue completamente favorable para La Moneda. El TC declaró inconstitucional la totalidad del artículo que establecía la restitución de determinados gastos a privados cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera posteriormente anulada.

Quiroz relativizó ese revés y apuntó a otras disposiciones que sí lograron superar el examen constitucional.

“Está compensada con otras normas que sí se aceptaron, como por ejemplo los límites a la retención de los proyectos por medidas cautelares, que se estableció en seis meses. Eso provee también un elemento muy relevante de certeza en materia de permisos ambientales”, sostuvo.

Otro de los golpes para el Ejecutivo estuvo en las microrelocalizaciones de concesiones acuícolas, que también fueron declaradas contrarias a la Constitución.

Sobre ese punto, Hacienda esperará conocer la sentencia para determinar si los cuestionamientos constitucionales pueden ser subsanados mediante una nueva redacción. Si aquello no resulta posible, Quiroz aseguró que el Ejecutivo buscará otras vías para acelerar los procesos.

“Si no es esta medida, serán otras de gestión, pero no seremos ni somos indolentes ante el retraso en las decisiones. Así que, si no se va por acá, bueno, se tendrán que redoblar los esfuerzos en materia de gestión, en materia de aceleración de evaluaciones, pero vamos a ir hacia allá. Tranquilo”, afirmó, dirigiendo su mensaje especialmente a los trabajadores del sur del país.

Con la resolución del TC, el Gobierno comienza ahora a mirar hacia la promulgación de la megarreforma. Pese al tiempo que ha requerido la revisión constitucional, Quiroz fijó como horizonte que las materias pendientes queden despejadas durante agosto.

“Yo esperaría que todo esto se resuelva, en todo caso, durante el mes de agosto y estemos en la primera quincena de septiembre con la ley funcionando”, proyectó el ministro.