Jorge Heine llama a no caer en presiones de EEUU contra China: “Es una receta para el desastre”

El exembajador de Chile en China Jorge Heine llamó a evitar que las presiones de Estados Unidos sobre América Latina lleven al país a deteriorar sus relaciones con Beijing, en medio de la ofensiva impulsada por Washington para reforzar su influencia política y militar en la región.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el abogado y académico abordó el encuentro Escudo de las Américas, instancia en la que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, llamó a los 18 países participantes —entre ellos Chile— a aumentar su gasto en Defensa, participar en operaciones conjuntas contra el narcotráfico y abandonar la Corte Penal Internacional.

Heine calificó como “de la mayor gravedad” la propuesta de avanzar hacia una alianza militar que integre a los países de la región en operativos conjuntos contra el narcotráfico. Frente a ese escenario, planteó que Chile debería recurrir a una estrategia de “no alineamiento activo”.

“Nosotros con mis colegas, Carlos Portín y Carlos Ominami, hemos planteado que el enfoque que Chile debe seguir es un enfoque que nosotros llamamos de no alineamiento activo. Esto es, que Chile no se abanderice ni con Estados Unidos ni con China, sino que mantenga una posición en la cual el interés nacional es lo que está al frente, y no el interés de terceros”, afirmó.

A juicio del exembajador, subordinar las decisiones internacionales del país a los intereses de una potencia termina debilitando su propia posición.

“El abanderizarse con las posiciones de terceros, el subordinar la política exterior a otros países, a otras potencias, a lo único que lleva es que a uno lo traten como un subordinado. Y eso es lo que le está ocurriendo a Chile. Y por eso es que es muy importante que haya un cambio en esta política”, sostuvo.

Heine destacó, en ese contexto, la posición expresada por el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien tras participar en el encuentro señaló que Chile evaluará durante los próximos meses su participación en la iniciativa estadounidense y defendió que el país “no es el patio trasero de ningún país”.

“A mí me da cierta esperanza el hecho que el ministro Barros tenga una posición tan clara respecto a este tema. Yo esperaría que la Cancillería tomara también una posición parecida”, señaló Heine.

El académico puso especial énfasis en las relaciones con China, principal socio exportador de Chile. Frente a quienes plantean que el país debería disminuir sus vínculos comerciales o frenar inversiones chinas para mejorar su relación con Washington, sostuvo que ese camino sería equivocado.

“Una posición que ha surgido es que lo que tenemos que hacer es de alguna manera bajar el perfil de nuestra relación con China y bloquear proyectos de inversión y hacer menos comercio con China. Porque así Washington nos va a querer más. Ese es un enfoque completamente equivocado”, afirmó.

Heine recordó que Chile ha mantenido durante décadas relaciones económicas tanto con Estados Unidos como con China y destacó que es uno de los seis países del mundo que cuentan con tratados de libre comercio con ambas potencias.

“Es perfectamente posible tener una muy buena relación con Estados Unidos y una muy buena relación con China. Eso es lo que Chile ha hecho, por lo demás, durante los últimos 25 años”, sostuvo.

Para el exembajador, esa posición de equilibrio debería mantenerse pese al nuevo escenario de presión geopolítica en América Latina.

“Nosotros tradicionalmente tenemos una política equilibrada de mantener un sano punto medio entre Washington y Beijing. Y eso es lo que tenemos que hacer”, afirmó.

Y cerró con una advertencia: “No caer en la trampa de, de alguna manera, buscar camorra con China para congraciarnos con Estados Unidos. Esa es una receta para el desastre”.