Jorge Atton y exclusión de Humanidades, Artes y CCSS en Fondecyt: “Espero que eso se corrija”

El exsubsecretario de Telecomunicaciones durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Jorge Atton cuestionó la decisión de dejar fuera a las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales de las áreas prioritarias definidas para el concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027, y manifestó su expectativa de que la determinación sea corregida.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Atton abordó la apuesta del Gobierno por áreas como la inteligencia artificial y la robótica, en momentos en que el Ejecutivo busca situar estas tecnologías como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo del país.

Consultado sobre si es posible impulsar ese desarrollo prescindiendo de disciplinas vinculadas al pensamiento y las humanidades, respondió que no y apuntó a la necesidad de complementar ambos ámbitos.

“El mundo es un equilibrio, el mundo es una sumatoria. Si yo no sé pensar críticamente, si yo no tengo humanidad desde el punto de vista de los principios, los valores, y entender la lógica, va a ser muy difícil”, planteó.

En esa línea, sintetizó su postura señalando que “no puedes tener desarrollo sin principios”.

Atton fue crítico al evaluar específicamente que estas disciplinas hayan quedado fuera de las prioridades para las investigaciones de postdoctorado.

“No la veo bien”, afirmó, aunque atribuyó lo ocurrido a un eventual problema en la forma en que la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, comunicó la definición.

“Yo he estado dos veces con la ministra Lincolao. Yo creo que efectivamente ahí tuvo un problema de comunicación. Lo que ella dijo: tenemos que privilegiar el desarrollo, pero eso no quiere decir que dejemos a todos botados”, sostuvo.

El exsubsecretario planteó que espera que la definición sea modificada y llamó a evitar que el impulso a determinadas áreas tecnológicas implique relegar otras disciplinas.

“Espero que eso se corrija, porque es fundamental. No podemos irnos por un lado y dejar botados los otros. Entonces, tiene que haber un equilibrio”, afirmó.

Ese equilibrio, agregó, también supone que el país traduzca el conocimiento en desarrollo y no concentre sus esfuerzos exclusivamente en la reflexión académica.

“Como tampoco podemos dedicarnos solo a pensar y a estudiar. Entonces, hay un equilibrio de ambas cosas”, señaló.

Atton cerró manifestando confianza en que la controversia pueda ser subsanada: “Yo tengo la esperanza y la confianza” de que se corrija, sostuvo, apuntando a que la ministra Lincolao tiene “una lógica, una mirada más amplia”.