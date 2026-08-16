Hidratarse también es cuidarse: la tecnología que busca hacer más fácil un hábito esencial

Mantenerse hidratado es uno de los hábitos básicos para el bienestar cotidiano. Sin embargo, entre el trabajo, los traslados, el ejercicio y las distintas exigencias del día, beber agua con regularidad puede quedar relegado.

En ese contexto, las botellas reutilizables y botellas térmicas se han convertido en una alternativa práctica para llevar agua u otras bebidas durante la jornada. La posibilidad de contar con un recipiente cómodo, fácil de transportar y capaz de conservar la temperatura ayuda a incorporar la hidratación de manera más natural a la rutina.

Con esa propuesta, Contigo presentó oficialmente en Chile su nueva línea de botellas, termos y vasos térmicos. La marca estadounidense, fundada en Chicago en 2001, está especializada en soluciones de drinkware y combina diseño, funcionalidad y distintas tecnologías aplicadas a sus productos.

Botellas Contigo: tecnologías para facilitar la hidratación

Uno de los principales atributos de las botellas Contigo son sus tecnologías patentadas, desarrolladas para facilitar su apertura, cierre y uso cotidiano.

Entre ellas se encuentra AUTOSEAL®, un sistema que permite presionar un botón para beber y que sella automáticamente la botella al soltarlo. También está SnapSeal™, que utiliza un mecanismo de apertura y cierre mediante un clic, y DualSip™, que permite beber directamente desde la tapa o utilizar una bombilla.

A estas soluciones se suma, en determinados modelos, la tecnología de aislamiento de doble pared al vacío, que permite mantener las bebidas frías hasta por 12 horas y calientes hasta por seis horas, dependiendo del producto.

“Hoy buscamos soluciones que se adapten a nuestro ritmo de vida y que hagan más simples aquellos hábitos que queremos mantener, y la hidratación es uno de ellos. Por esto mismo, en Contigo desarrollamos productos pensando justamente en eso: que puedas llevarlos contigo, confiar en su tecnología y hacer de beber agua una acción mucho más natural dentro de tu rutina”, explica Mahea Rojas, Brand Manager de Contigo Chile.

Botellas reutilizables, termos y vasos térmicos

La llegada de Contigo a Chile contempla alternativas para distintos usos y estilos de vida. Entre ellas se encuentran las botellas reutilizables de las líneas Jackson, Jackson 2.0, Matterhorn y Matterhorn Couture, además de vasos térmicos y tumblers como Huron, Byron, West Loop y Streeterville.

La oferta incluye también termos de acero inoxidable con tecnología Thermalock, productos para niños y accesorios. Los distintos formatos van desde los 473 ml hasta 1,2 litros y son libres de BPA.

Los productos están pensados para distintos momentos de la jornada: desde los traslados al trabajo y las horas en la oficina hasta actividades deportivas, viajes o actividades al aire libre.

Más de 20 años de innovación

Contigo cuenta con más de dos décadas de trayectoria y presencia en mercados como Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. Desde 2014 forma parte de Newell Brands, grupo internacional que también reúne marcas como Coleman, Oster y Sharpie.

En Chile, la distribución oficial y exclusiva de Contigo está a cargo de Mr Click, alianza que permite acceder a productos originales y certificados por la marca, con garantía local, disponibilidad de stock y despacho a distintas regiones del país.

De esta manera, la llegada de Contigo a Chile amplía la oferta de botellas reutilizables y soluciones térmicas disponibles para quienes buscan incorporar la hidratación a su vida cotidiana de manera práctica.

Los distintos modelos de botellas, termos y vasos Contigo están disponibles en Mr Click, mientras que las novedades de la marca pueden consultarse también a través de sus canales oficiales en redes sociales.