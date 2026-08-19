Depresión estacional en invierno: cómo afecta el ánimo y aumenta el riesgo de adicciones

“La depresión invernal o depresión estacional es la depresión que se siente por la baja del efecto lumínico, por la baja luz del sol. Hay quienes no lo saben, pero esto ocurre muchas veces en invierno, donde hay algunas personalidades que necesitan la luz del sol para tener la energía y el ánimo de sentirse en bienestar”, asegura María Roxana Vega, psicóloga y directora de Walnut, centro terapéutico para el tratamiento de la ansiedad y la adicción.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, este tipo de depresión se asocia al cambio de las estaciones. Generalmente, destaca el organismo, este trastorno del estado de ánimo comienza a fines del otoño o principios del invierno y disminuye durante la primavera y el verano.

¿Por qué podría aumentar el riesgo de consumo?

El cansancio constante, el desánimo, los sentimientos de tristeza o la pérdida de interés que interfieren en la vida cotidiana no es el único factor a considerar para quienes sufren de depresión estacional. También es una puerta de entrada para el consumo de drogas, asegura la experta de Walnut.

“Cuando están en esta situación de bajo ánimo, por la falta de luz, muchas veces una manera de escapar y darse ánimo para salir adelante es consumir algún tipo de droga, ya sea una pastilla que te ayude a levantarte o ingerir algún otro tipo de drogas”, asegura Vega.

La profesional agrega que “la depresión estacionaria es un estado de ánimo o malestar producto de la falta de la luz solar. Esto le ocurre a un porcentaje de personas que presenta depresión estacionaria y que claramente les afecta el ánimo, las ganas de hacer cosas. Esta depresión mal diagnosticada o tratada puede generar que personas caigan en la tentación de anestesiarse con algún tipo de droga o una pastilla que ayude a levantar ese ánimo que está tan bajo”.

Síntomas de la depresión estacional

De acuerdo con el estudio internacional llamado “El valor de la salud mental”, publicado en mayo pasado por Zurich Insurance Group, se estima que en Chile más de 4,2 millones de personas enfrentan alguna una condición de salud mental que, en promedio, lo lleva a perder 63 días de vida saludable al año.

Es así como la depresión estacional es un tema relevante entre los expertos. Principalmente porque este trastorno afecta con mayor frecuencia a mujeres y adultos jóvenes.

Además de síntomas identificables como tristeza persistente, pérdida de interés, falta de energía o dificultad para concentrarse, otro patrón salta a la vista entre quienes padecen este trastorno: exceso de sueño, aumento del apetito y aislamiento social.

Hábitos que pueden ayudar durante el invierno

Según los expertos, mantener horarios regulares de sueño, retomar la actividad física o aprovechar las horas de luz natural son herramientas valiosas para enfrentar la depresión estacional.

Reconocer los cambios de ánimo y consultar con un profesional de la salud mental cuando estos interfieren con las actividades cotidianas puede facilitar un diagnóstico adecuado y evitar que la persona busque estrategias perjudiciales para enfrentar el malestar.

Reconocer las señales y buscar ayuda a tiempo

La depresión estacional puede afectar el ánimo, la energía, el sueño y la vida cotidiana durante los meses con menor exposición a la luz natural. Identificar sus síntomas y recibir orientación profesional permite abordar el problema de manera oportuna. Mantener rutinas de sueño, realizar actividad física y aprovechar la luz natural pueden contribuir al bienestar, pero no reemplazan una evaluación profesional cuando los síntomas son persistentes o afectan significativamente la calidad de vida.