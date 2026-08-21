Cáncer pulmonar en Chile: la “enfermedad invisible” que lidera las muertes por cáncer

El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte oncológica en el país, pero especialistas y pacientes advierten que sigue siendo una enfermedad poco visible. Los diagnósticos tardíos y el aumento de casos entre personas no fumadoras plantean nuevos desafíos para la prevención y el acceso oportuno a tratamientos.

El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte por cáncer en Chile, pero pese a su impacto, continúa siendo una enfermedad poco visible. Así lo plantearon pacientes, especialistas y la recién creada Fundación Chilena del Cáncer Pulmonar, organización que busca instalar esta problemática en el debate público y derribar los estigmas que aún rodean a este diagnóstico.

Durante el lanzamiento de la fundación, la médica y exministra Karla Rubilar calificó al cáncer pulmonar como una “enfermedad invisible”, debido a la falta de campañas públicas y espacios de concientización destinados a informar sobre sus síntomas, factores de riesgo y la importancia de una detección temprana.

Una enfermedad que aún no ocupa un lugar central en la prevención

A diferencia de otros tipos de cáncer que cuentan con campañas de prevención ampliamente reconocidas, el cáncer pulmonar tendría una presencia menor en las iniciativas de concientización.

“No tiene campañas públicas, no tiene lazos que admiramos de un color reconocible, no tiene el espacio que merece en el debate de la salud pública”, señaló Rubilar durante la presentación de la fundación.

La falta de visibilidad también se relaciona con uno de los principales estigmas asociados a esta enfermedad: la idea de que el cáncer pulmonar afecta exclusivamente a personas fumadoras.

El perfil de los pacientes está cambiando

La Fundación Chilena del Cáncer Pulmonar alertó sobre una transformación en el perfil de quienes reciben este diagnóstico y destacó un aumento del 30% en los diagnósticos correspondientes a mujeres no fumadoras de entre 25 y 40 años.

Lyli Mikkelsen, paciente en etapa 4 desde hace casi siete años y fundadora de la organización, llamó a ampliar la mirada sobre las personas que pueden desarrollar la enfermedad.

“Nuestro llamado es a que dejemos de tener el perfil de fumador también“, sostuvo, enfatizando la necesidad de considerar a las personas no fumadoras.

Diagnósticos tardíos marcan uno de los principales desafíos

Uno de los mayores problemas asociados al cáncer pulmonar es la detección tardía. Según lo expuesto durante el lanzamiento de la fundación, 4 de cada 5 pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada.

La detección oportuna, en cambio, puede modificar significativamente el pronóstico. De acuerdo con lo señalado por Rubilar, hasta un 90% de los pacientes podría sobrevivir si el cáncer pulmonar es detectado a tiempo.

Las demoras en el sistema público pueden alcanzar los 178 días

La “invisibilidad” de la enfermedad también tendría consecuencias en el acceso oportuno a la atención médica. El oncólogo Suraj Samtani explicó que, en el sistema público, un paciente puede tardar 178 días en completar las distintas etapas del diagnóstico, proceso que contempla exámenes como PET, biopsia y estudio molecular.

Ante este escenario, la Fundación Chilena del Cáncer Pulmonar busca constituirse como una red de apoyo para pacientes y sus familias, además de promover políticas públicas orientadas a visibilizar la enfermedad, reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los tratamientos.