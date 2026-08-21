Exministro Lucas Palacios presentará libro de poesía

Un libro de poemas presentará próximamente el ex ministro y actual rector del INACAP, Lucas Palacios.

Se trata de “Payaso”, que será lanzado el jueves 3 de septiembre a las 19:30 horas en el Bar Liguria de Lastarria (Merced 298), contará con la presentación de Rosa Devés, académica y ex Rectora de la Universidad de Chile, y la filósofa Carolina Dell’Oro.

Este poemario se despliega como un fascinante viaje de tintes itinerantes y alegóricos donde la inocencia, encarnada en la figura de un entrañable payaso trashumante, colisiona y dialoga con la crudeza del mundo moderno, los recuerdos de infancia y el mito.

A través de una polifonía de registros que transitan con naturalidad entre el lirismo vanguardista, el tono de crónica caballeresca y el fresco urbano, la obra construye un universo estético de gran densidad simbólica en el que cada sección funciona como un canto iniciático de descubrimiento, pérdida y resistencia poética.

La cuidada modulación rítmica y la precisión en las imágenes —desde el bullicio de los escaparates hasta el silencio insular de las musas acondroplásicas— dotan al conjunto de una profunda cohesión lírica, consolidando una voz que desafía las convenciones del género y reafirma la vigencia de la poesía como territorio de exploración humana y rescate de la memoria.

– ¿Cuál es el origen de este libro? ¿Dónde se fue escribiendo?

– Comencé a escribirlo a principios de la década del 2000, mientras estudiaba en Salamanca, España. Su nombre siempre fue Payaso y sus primeras páginas zigzagueaban entre la prosa y la poesía. Sin embargo, cuando llevaba cerca de cuarenta páginas escritas, se me borró por completo del computador. En mi angustia intenté reescribirlo, pues estaba allí, escondido en mi memoria.

Por ejemplo, recordaba con claridad la escena en que Payaso se colaba de polizonte en un navío antiguo y llegaba a una isla surreal, llena de animales y tribus indígenas que lo miraban con curiosidad y fascinación. Pero mis esfuerzos fueron en vano, ya que no pude recuperarlo.

Payaso se burlaba de mí, me sacaba la lengua… Lo tuve que dejar por décadas, hasta que hace un par de años, lo comencé a recuperar poquito a poco. Al principio con titubeos, luego con más seguridad. Y ahora siento que se me reveló de manera muy distinta. Creo que valió la pena perderlo, y que luego él me buscara.

– Todo el libro está protagonizado por este personaje, que es el que le da el nombre al libro. ¿Pero quién es “Payaso”?

– Es un personaje que transita y se adapta, desde niño hasta la vejez, a un mundo hostil y escaso de alma. Payaso es una especie de antihéroe, honesto consigo mismo y también con los demás. Viaja por islas, mares, selvas y pueblos, en una aventura que no termina.

Trata de cambiar la realidad, pero no le resulta y sale trasquilado. Payaso representa una máscara, la misma que lo expone vulnerable en su recorrido por ser alguien, posiblemente similar a la que se ponen todos en esta sociedad de la apariencia. Tiene sentido del humor, se ríe de sí mismo.

– El texto además está atravesado por una melancolía, ¿cómo lo explica?

– No lo sé… Quizás lo que busca Payaso es asomarse de nuevo a esa infancia lejana o incluso ficticia, y encontrarse en ella. La búsqueda supone siempre una regresión hacia algún lugar idealizado, lo cual es un esfuerzo vano y doloroso. En el transcurso de su vida, Payaso se va dando cuenta de que su destino tiene más que ver con sobrevivir que con volver atrás, con reconocerse desnudo que con el disfraz.

Por otro lado, me resuena e interpreta ese verso de Trakl: “siempre estoy triste cuando soy feliz”. El Payaso más pleno y humano, para mí, es también melancólico.

– El texto parece contar de forma cronológica la historia de un personaje. ¿A qué se debe esa estructura?

– Tiene la forma de una epopeya moderna, con un principio y un final, aunque sin la ambición formal ni épica de la epopeya clásica. En este caso, el personaje es una persona común, pero insatisfecha, que se aventura al descubrimiento del mundo y al encuentro de su espacio en él.

Vive todas las etapas de su vida, con sus luces y sombras, revelando una historia humana y no alejada de la realidad, pese a lo diverso y atractivo del entorno, con piratas, conquistadores, mujeres y hombres atípicos, animales, vegetación abrumadora, tormentas y playas. En este paisaje colorido y atractivo, Payaso crece, reflexiona, se rebela, se enamora, se pierde, se enriela, se vuelve a perder, etcétera.

Así, cuando es niño, siente y piensa como niño; lo mismo de adolescente, de adulto y de viejo. La estructura cronológica permite acompañar a Payaso en ese proceso y, a lo mejor, hasta sentirse interpretado o cómplice con él. Quisiera reconocer y agradecer la orientación de Editorial Las Bacantes, y, en particular, del poeta Javier Llaxacondor, quien me impulsó a incluir una serie de poemas sueltos en la estructura epopéyica de Payaso, además de la incorporación de acertijos que se intercalan y van separando los tiempos y pasajes del libro.

– ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cuáles son sus cinco obras y autores favoritos?

– En poesía, creo que en el texto se delatan algunas influencias significativas, tales como Safo, Homero, Dante, Paul Celan, Pezoa Véliz, entre otros. Precisamente por la estructura inusual del libro y sus referencias, hemos elegido a personas que aportan miradas complementarias para el lanzamiento del 3 de septiembre en el Bar Liguria, tales como Rosa Devés, académica y ex Rectora de la Universidad de Chile, la filósofa Carolina Dell’Oro, y la actriz y cantante Amaya Forch.

Pero más allá de Payaso, si tuviera que elegir a mis obras y autores favoritos, aquellos que revisito, me iría por Rimbaud (Una temporada en el infierno e Iluminaciones), Gabriela Mistral (en especial, Desolación y Tala), Baudelaire (Las flores del mal), Federico García Lorca (Romancero Gitano y Poeta en Nueva York, muy distintos, pero notables). En esta lista podría incluir también a Nicanor Parra y Francisco de Quevedo, un coloso del Siglo de Oro.