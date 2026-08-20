Lincolao aclara dichos sobre profesores “vendedores”: asegura que aludía a cargos en empresas de IA

“Los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente”. Con esa frase la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, se refirió al futuro laboral de filósofos, historiadores, docentes y otros profesionales vinculados a las humanidades. La expresión fue un balde de agua fría para el sector y una ratificación de una política de Estado que preocupa al mundo intelectual.

Es por eso que la secretaria de Estado salió a aclarar sus declaraciones sobre la posibilidad de que profesores y profesionales de las humanidades se reconviertan como vendedores o trabajadores de servicio al cliente en empresas de inteligencia artificial (IA). La secretaria de Estado aseguró que no buscó menospreciar el trabajo docente, sino resaltar las capacidades pedagógicas y comunicacionales que pueden aportar a la industria tecnológica.

“Mi objetivo era destacar el valor de esas competencias, no aminorarlas”, afirmó Lincolao, quien explicó que sus palabras apuntaban específicamente al cargo de Customer Success Manager en empresas dedicadas a la IA.

Según detalló, se trata de una función destinada a entrenar, acompañar y capacitar a las personas en el uso de nuevas tecnologías. La ministra sostuvo que ese perfil requiere profesionales con habilidades pedagógicas que actualmente no estén trabajando en las aulas.

Cómo partió la polémica

La aclaración surgió después de que Lincolao señalara en el podcast Cómo te lo explico que la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades laborales para filósofos, historiadores, docentes y otros profesionales vinculados con las humanidades.

En esa conversación, afirmó que “los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente”, debido a que las compañías necesitan personas capaces de explicar sus herramientas, capacitar a los compradores y acompañar la transformación de sus procesos.

La titular de Ciencia agregó que las capacidades relacionadas con el lenguaje también son necesarias para escribir instrucciones, entrenar modelos y verificar el funcionamiento de los sistemas de IA.

Lincolao lamentó que la simplificación del concepto utilizado pudiera resultar desatinada u ofensiva y recalcó que esa no fue su intención. “Yo misma soy profesora y conozco de cerca el valor y la versatilidad de nuestra profesión”, concluyó.

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