¿Basta con vacunarse? Expertos llaman a reforzar la prevención de virus respiratorios

A pocas semanas de finalizar el invierno, las empresas enfrentan el último tramo de una de las temporadas de mayor circulación de enfermedades respiratorias. En pleno agosto, los expertos advierten que el riesgo no desaparece con el avance del calendario y que las organizaciones deben mantener sus estrategias de prevención. En particular, llaman a prestar atención a un fenómeno menos visible, pero relevante para la gestión de personas: el presentismo, es decir, cuando los trabajadores asisten a sus labores pese a presentar síntomas de enfermedad.

Según el último reporte disponible de la Campaña de Invierno del Ministerio de Salud, correspondiente a la Semana Epidemiológica 32 (9 al 15 de agosto), la positividad de las muestras para virus respiratorios alcanzó un 54,3%, la cifra más alta registrada en lo que va de 2026. El rinovirus fue el agente predominante, con un 32,4% de los casos detectados, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS), con 27,4%, y la Influenza B, con 14,4%. Los datos confirman que, pese al avance de la temporada invernal, la circulación viral se mantiene elevada y continúa generando presión sobre la red asistencial.

A ello se suma evidencia internacional sobre el impacto laboral de las enfermedades respiratorias. Un estudio realizado en Inglaterra a partir del Winter COVID-19 Infection Study estimó que cerca de uno de cada seis adultos ocupados trabajó mientras cursaba una infección respiratoria durante el período analizado. Entre quienes lo hicieron, la capacidad de trabajo autopercibida se situó, en promedio, en un 76,8% respecto de su nivel habitual. Aunque se trata de datos del mercado laboral inglés, los resultados aportan una referencia sobre cómo el presentismo asociado a enfermedades respiratorias puede traducirse también en una merma del desempeño.

“Cuando una persona asiste enferma por compromiso, presión o temor a retrasar su trabajo, aumenta el riesgo de contagiar a sus compañeros y termina afectando el desempeño de todo el equipo. La productividad no depende únicamente de que las personas estén presentes, sino de que puedan trabajar en buenas condiciones de salud”, explica Carolina Varela, experta de Adecco Chile.

La especialista agrega que las organizaciones tienen un rol cada vez más relevante en la prevención. “Contar con políticas claras frente a síntomas respiratorios, fomentar el teletrabajo cuando el cargo lo permita, promover una comunicación abierta entre líderes y equipos y evitar que las personas sientan culpa por ausentarse cuando están enfermas son prácticas que hoy forman parte de una gestión moderna de personas”.

La prevención comienza antes del primer contagio

Para Eduardo Bustorf, fundador de Besplus, el desafío no pasa únicamente por reaccionar cuando aparecen los primeros casos dentro de una empresa, sino por desarrollar una estrategia permanente de promoción de la salud.

“Existe la percepción de que prevenir consiste únicamente en vacunarse o tomar medidas cuando ya hay personas enfermas. Sin embargo, la prevención efectiva comienza mucho antes. Programas preventivos que incorporen chequeos de salud, promoción de hábitos saludables, educación sanitaria y campañas de vacunación permiten fortalecer el autocuidado y reducir el impacto que las enfermedades respiratorias tienen sobre las personas y las organizaciones”, afirma.

Bustorf añade que este tipo de iniciativas también generan beneficios de largo plazo. “Las empresas que incorporan la prevención como parte de su cultura organizacional no solo enfrentan de mejor manera la temporada de mayor circulación viral. También contribuyen a detectar factores de riesgo oportunamente, mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y disminuir la probabilidad de enfermedades que podrían prevenirse o tratarse de manera temprana”.

Ambos especialistas coinciden en que, en un escenario donde las enfermedades respiratorias seguirán formando parte de la realidad laboral, fortalecer la prevención se vuelve una herramienta clave para proteger el bienestar de las personas y la continuidad operacional de las empresas.

Recomendaciones para prevenir contagios de virus respiratorios en el trabajo

· Favorecer una cultura donde quedarse en casa si existen síntomas no sea penalizado, evitando el presentismo y los contagios en cadena.

· Flexibilizar el trabajo remoto para colaboradores con síntomas respiratorios cuando la naturaleza del cargo lo permita.

· Mejorar la ventilación de oficinas, salas de reuniones y espacios comunes, privilegiando la circulación de aire natural cuando sea posible.

· Promover la vacunación mediante campañas internas, difusión de información confiable y facilidades para que los colaboradores accedan a la inmunización.

· Implementar programas preventivos de salud que incluyan chequeos médicos, educación sobre autocuidado y promoción de hábitos saludables durante todo el año.

· Capacitar a líderes y jefaturas para que promuevan prácticas de autocuidado y transmitan que la salud de los equipos es parte de la gestión organizacional.

· Mantener una adecuada higiene de manos, especialmente después de utilizar espacios comunes o antes de comer.

· Ventilar los espacios cerrados siempre que sea posible y privilegiar reuniones virtuales si se presentan síntomas leves y se está autorizado para trabajar de forma remota.

· Cubrir nariz y boca al toser o estornudar, utilizando el antebrazo o un pañuelo desechable.

· Consultar oportunamente a un profesional de la salud si los síntomas se intensifican o persisten, evitando la automedicación.

Vacunarse, mantener los espacios ventilados, cuidar la higiene de manos y evitar asistir al trabajo cuando se está enfermo forman parte de una estrategia integral para disminuir los contagios. En el ámbito laboral, además, generar condiciones que permitan a los trabajadores recuperarse sin temor a ser penalizados puede contribuir tanto al bienestar de las personas como a la continuidad de las actividades.