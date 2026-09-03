Pie diabético en invierno: cómo evitar heridas, quemaduras y amputaciones

Una pequeña piedra dentro del zapato, una costura del calcetín o una bota demasiado ajustada pueden provocar una lesión aparentemente insignificante. Sin embargo, para una persona con diabetes, esa herida puede permanecer oculta durante días mientras continúa caminando y apoyando todo su peso sobre ella.

El problema afecta a todo Chile. Cerca de 1,9 millones de adultos viven con diabetes en el país y una de las complicaciones más peligrosas de esta enfermedad es el daño progresivo de los nervios, conocido como neuropatía diabética. Esta condición puede reducir o eliminar la capacidad de sentir dolor, frío, calor o presión en los pies.

“El dolor es una señal de alarma. Nos indica que debemos retirar el pie, sacarnos el zapato o alejarnos de una fuente de calor. Cuando una persona pierde sensibilidad, puede tener una ampolla, una quemadura o una herida profunda y continuar caminando porque simplemente no siente que algo está ocurriendo”, explica Carolina Saravia, enfermera jefe de Clínica Cath, centro especializado en heridas de avanzada.

Durante los meses fríos, las personas suelen utilizar botas cerradas, varios pares de calcetines, guateros, calientacamas y estufas para mantener la temperatura. Sin embargo, estas prácticas pueden convertirse en una amenaza para quienes tienen disminuida la sensibilidad.

Un calcetín doblado puede generar presión constante sobre un dedo. Una bota estrecha puede provocar una ampolla. Un guatero demasiado caliente puede causar una quemadura y la persona podría no sentir ninguna molestia hasta que el daño ya sea visible.

“En invierno vemos factores de riesgo muy cotidianos. Las personas se ponen dos pares de calcetines dentro de un zapato que ya era ajustado o apoyan los pies directamente sobre una estufa. Cuando existe neuropatía, pueden no advertir el exceso de presión o temperatura y descubrir la lesión cuando ya está avanzada”, señala Saravia.

La especialista explica que las quemaduras pueden comenzar con un enrojecimiento, una ampolla o una zona oscura que parece pequeña. Sin embargo, cuando la diabetes también afecta la circulación, la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos disminuye, dificultando la cicatrización y aumentando el riesgo de infección.

Especialistas advierten que uno de los principales errores es esperar a que la lesión duela. En una persona con neuropatía diabética, la ausencia de dolor no significa que la herida sea superficial o poco importante.

Una grieta en el talón, una ampolla, una uña encarnada, una zona roja que no desaparece, un callo con sangre, secreción, mal olor o un cambio de color pueden ser señales tempranas de una lesión compleja.

“Muchas personas consultan tarde porque esperan sentir dolor. Pero el principal peligro del pie diabético es precisamente que el dolor puede no aparecer. Una herida que no duele igualmente puede estar infectada o comprometiendo tejidos profundos”, advierte Carolina Saravia.

El sistema público chileno contempla curaciones avanzadas para heridas de pie diabético y distintas redes asistenciales están incorporando atención especializada y herramientas de telemedicina para apoyar el manejo de casos complejos.

Como muestra de la demanda que existe en el país, el Hospital de Coquimbo informó que su policlínico realiza más de 100 curaciones avanzadas de pie diabético al mes. Aunque esta cifra corresponde únicamente a ese establecimiento, permite dimensionar la cantidad de pacientes que requieren atención especializada por lesiones que pueden volverse graves si no son detectadas a tiempo.

Desde Clínica Cath recomiendan que las personas con diabetes observen diariamente la planta, el talón, los dedos, las uñas y los espacios entre los dedos. Quienes tienen dificultades para revisar la planta pueden utilizar un espejo o solicitar ayuda a un familiar.

“Esta revisión debe transformarse en una rutina diaria, igual que lavarse los dientes. Hay que buscar cambios de color, ampollas, cortes, grietas, hinchazón, secreción o zonas calientes. Mientras antes se detecte una lesión, mayores son las posibilidades de evitar una infección o una amputación”, afirma Saravia.

También se aconseja revisar con la mano el interior del calzado antes de ponérselo, comprobar que no existan piedras, costuras levantadas u objetos, y evitar caminar descalzo, incluso dentro de la casa.

Los pies deben lavarse con agua tibia y secarse cuidadosamente, especialmente entre los dedos. Para comprobar la temperatura del agua se puede utilizar el codo o pedir ayuda a otra persona, debido a que un pie con pérdida de sensibilidad podría no detectar que el agua está demasiado caliente.

Las uñas deben cortarse rectas, sin profundizar en las esquinas. Los callos, durezas, ampollas o uñas encarnadas no deberían cortarse con tijeras, hojas, agujas ni productos callicidas, ya que pueden generar una lesión mayor o una infección.

El calzado también debe revisarse con atención. Las botas o zapatos deben tener espacio suficiente para los dedos, no generar roce ni dejar marcas profundas al retirarlos. Los calcetines deben estar secos, sin costuras gruesas, dobleces o elásticos demasiado ajustados.

“El llamado es a consultar frente a cualquier herida, por pequeña que parezca. Una persona con diabetes no debe esperar varios días para ver si mejora ni tratarla solamente con soluciones caseras. En estos casos, actuar temprano puede significar la diferencia entre sanar una lesión y enfrentar una infección, una hospitalización o una amputación”, concluye Carolina Saravia.

Señales para acudir de inmediato a un centro asistencial

Una persona con diabetes debe consultar ante cualquier ampolla, corte, grieta, quemadura, uña encarnada o herida en el pie, aunque no sienta dolor. También son señales de alerta el enrojecimiento que no desaparece, la hinchazón, el aumento de temperatura, los cambios de color, la aparición de zonas oscuras, secreción, sangrado o mal olor. Desde Clínica Cath, centro especializado en heridas de avanzada, advierten que la pérdida de sensibilidad puede ocultar lesiones que avanzan mientras la persona continúa caminando normalmente.

“No se debe esperar a que la herida duela ni intentar resolverla solamente con curaciones caseras. Si la lesión cambia de color, aumenta de tamaño, elimina secreción, presenta mal olor o la persona tiene fiebre, debe acudir inmediatamente a un centro asistencial. En el pie diabético, consultar a tiempo puede evitar una infección profunda, una hospitalización e incluso una amputación”, explica Carolina Saravia, enfermera jefe de Clínica Cath