Alfredo Moreno apunta a errores de Kast en política exterior: “Lo que se diga debe estar coordinado”

El excanciller Alfredo Moreno cuestionó los errores comunicacionales y de coordinación que ha tenido el Gobierno de José Antonio Kast en política exterior, particularmente durante las últimas controversias con Argentina, y advirtió que Chile debe mantener “una sola voz” frente a otros países.

En conversación con el diario La Tercera, quien encabezó el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que la conducción diplomática debe estar centralizada en el Presidente y Cancillería, independientemente de qué autoridad entregue públicamente una determinada posición.

“Si Chile va a tener una opinión sobre alguna cosa, esa debe ser una sola opinión, una sola cosa. La puede emitir cualquiera, pero el que dirige esto es el Presidente a través de la Cancillería. Y por lo tanto lo que se diga tiene que estar coordinado de esa manera”, afirmó.

Moreno reconoció que ese principio no siempre se ha cumplido y apuntó directamente a episodios ocurridos durante la actual administración. “En esto hemos cometido errores, digo, algunos anteriores y otros hoy día”, sostuvo.

Como ejemplo del gobierno de Gabriel Boric recordó la controversia por el cable chino, cuando, según relató, “el Ministerio de Transporte decía una cosa y la Cancillería ni siquiera estaba enterada”.

Pero inmediatamente equiparó ese episodio con lo ocurrido bajo la administración Kast. “Nos pasó aquí con las declaraciones de algunos personeros, con los cuales tuvimos cosas que sorprendieron a la Cancillería y que después, bueno, volvemos atrás”, afirmó.

Consultado sobre si se refería al ministro de Defensa, Fernando Barros, Moreno lo reconoció, aunque aclaró que tiene “el mayor aprecio” por el secretario de Estado. “Esto no tiene que ver con lo que se dice, no importa si tiene razón o no tiene razón. Lo importante es que sea una sola cosa”, enfatizó.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias que han surgido en las vocerías del Ejecutivo respecto de la controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes y del debate sobre el decreto argentino referido a esa zona.

Moreno dijo desconocer en detalle lo señalado por el canciller Francisco Pérez Mackenna respecto de la eventual firma de la anulación del decreto, asunto al que posteriormente Kast le restó importancia. Pese a ello, consideró relevante que Argentina avance en su modificación.

“Estoy seguro, que además está implícito en lo que se dice, que ese es un trabajo que se ha estado haciendo para que eso sea modificado. Y si es modificado, va a ser un gran avance”, sostuvo.

A su juicio, Buenos Aires debería desechar esa normativa “independiente de que existan tratados”, debido a que “es importante que los tratados se cumplan y que los actos que se hagan sean consistentes con los tratados”.

Moreno evitó recomendar que Kast solicite directamente a Javier Milei firmar la resolución correspondiente y defendió que ese tipo de gestiones sean conducidas diplomáticamente. “Las relaciones entre las personas son complejas, las relaciones entre los países son más complejas y las relaciones entre los países limítrofes son aún más complejas”, explicó.

“Esto hay que dejarlo a los que manejan esas relaciones, que en este caso son las cancillerías (…) lo importante es que Chile tenga una sola voz”, agregó.

Foro Madrid

El excanciller también abordó otro frente de la política exterior del Gobierno: la participación de Kast en el Foro Madrid, que se celebra este 3 y 4 de septiembre en Santiago.

Moreno afirmó que no tiene una afinidad particular con la organización y reconoció que la presencia presidencial puede generar dificultades para otros integrantes de la coalición oficialista que buscan dirigirse hacia sectores políticos más amplios.

“Evidentemente, desde el punto de vista de otras personas que están en la coalición, es un problema, porque ellos tienen que hablarle a un grupo más amplio y esto no se ajusta a eso, así que hay siempre una tensión”, explicó.

Aunque recordó que administraciones anteriores han participado de instancias internacionales ideológicamente afines, como el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo, Moreno —quien aseguró que respaldó electoralmente al actual Ejecutivo: “voté por ellos”— transparentó qué recomendaría si actualmente estuviera al frente de Cancillería.

“Si yo fuera canciller preferiría que no fuera, pero entiendo perfectamente y no creo que tenga nada de particular”, señaló sobre la participación de Kast.

Moreno agregó que espera que el Mandatario intervenga en el encuentro como Presidente de Chile y no como dirigente de un sector político. “No debería entrar en discursos confrontacionales ni similares a las intervenciones que él tuvo en el pasado 2024”, afirmó.

“Estoy seguro que va a haber un matiz y ese matiz va a estar en el sentido de que él representa a Chile y, por lo tanto, va a decir una cosa que va a tener esa altura y esa amplitud”, agregó.