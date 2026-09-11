Celebremos sin dejar a nadie atrás

Cada septiembre, nuestro país no solo conmemora sus Fiestas Patrias, también se une al mes mundial de la prevención del suicidio. Mientras muchos colman las calles de banderas y festejos, para otros este puede ser un mes difícil, justo cuando el contexto es de celebración. Este año, el Ministerio de Salud ha determinado el lema “Identifiquemos Las Señales: Reconoce, escucha y acompaña”, que llama a prestar atención a quienes, en medio del festejo, están sufriendo en silencio.

A nivel mundial, más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año, la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, y cerca del 73% de los casos ocurre en países de ingresos bajos y medianos, mientras que, en Chile, la tasa de suicidios pasó de 9,0 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 10,5 en 2024. Lo importante de esto es que detrás de estas cifras hay personas que no encontraron otra salida y cuya ausencia nos duele.

Muchas veces, quienes atraviesan un dolor emocional profundo no lo muestran abiertamente. Puede tratarse de un familiar, un amigo o un compañero de trabajo que sigue adelante en silencio, haciendo que su sufrimiento pase inadvertido incluso para su entorno más cercano. Precisamente por esto, reconocer, escuchar y acompañar son los pilares fundamentales de la campaña de este año: tres acciones simples que nos recuerdan la importancia de estar presentes para el otro. Celebrar y encontrarnos en estas Fiestas Patrias es necesario, pero la celebración es completa solo cuando no dejamos a nadie atrás.