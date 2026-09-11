Trece condenados por violaciones a los Derechos Humanos permanecen prófugos

Cuando se cumplen 53 años del Golpe de Estado en nuestro país, el Estudio Caucoto Abogados dio a conocer un nuevo listado con 13 condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentra prófugos de la justicia, entre los cuales figuran civiles, un oficial de Investigaciones, suboficiales de Carabineros, oficiales de la Armada y del Ejército, así como integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Algunos se encuentran fugitivos desde 2022.

Se trata de sujetos condenados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos, en causas como la Operación Cóndor, el crimen de Reinalda Pereira, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, el caso “Quemados”, y los homicidios de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, entre otros procesos.

El abogado Francisco Bustos, encargado de elaborar el listado, señaló que “seguimos alertando sobre los criminales de la dictadura prófugos, por la importancia del cumplimiento de las sentencias, pues los crímenes contra la humanidad exigen superar la impunidad”.

Además, añadió que “esto resulta todavía más importante en un contexto adverso, donde la autoridad política ha instruido al Programa de DDHH del Ministerio de Justicia dejar de intervenir y oponerse a las solicitudes de reducción de condena pedidas por agentes de la dictadura sin cumplir los requisitos legales. Esto es contrario a la normativa interna, a los tratados de derechos humanos, y también a la práctica consistente de los tres últimos gobiernos que cumplieron la ley”.

En ese sentido, Bustos recuerda los casos y ejemplos de estas “nuevas prácticas”, de César Manríquez de la DINA o de Héctor Osses Yáñez, quien estuvo prófugo y logró evadir a la justicia desde el año 2021 a 2023, pese a su avanzada edad.

Este último comenzó a pedir sustitución de pena por motivos de salud mental en 2025, y este año el Programa de DDHH desistió de todas las apelaciones que buscaban que se realizarán exámenes adicionales para acreditar cuál es su verdadera situación de salud. “Al pedirles la justificación de esto, nos han denegado toda información”, concluyó.

Los prófugos

Luis Enrique Barrueto Bartning: empresario, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara. Está prófugo desde 2022.

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda: oficial de Ejército en retiro, exmiembro de la DINA, fue condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a tres años de presidio menor en su grado medio por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Está prófugo desde 2022.

En el caso Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. También fue condenado a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor de la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza.

Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo: oficial de la Armada en retiro, fue sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de torturas en contra de Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio y de 541 días de presidio menor en su grado medio respectivamente. Está prófugo desde 2023.

Pablo Belmar Labbé: oficial de Ejército en retiro y miembro de la DINA, fue condenado a la pena de 10 años y un día como coautor del homicidio calificado de Carmelo Soria, y también resultó condenado a 541 días de presidio por asociación ilícita. Está prófugo desde 2023. Además, se decretó en su contra la prisión preventiva en el caso por el crimen del Conservador de Bienes Raíces, Jorge Renato Francisco León Zenteno.

René Patricio Quilhot Palma: oficial del Ejército en retiro y miembro de la DINA, está condenado como coautor del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autor del delito de asociación ilícita. Por el primer cargo se le impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Por el delito de asociación ilícita se le impuso la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. En su caso, se decretó también la prisión preventiva por el homicidio calificado de Jorge Renato León Zenteno, Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Está prófugo desde 2023.

Juan de Dios Higueras Álvarez: suboficial de Carabineros en retiro, fue condenado a 15 años y un día en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González; así como de los crímenes de Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los días 6 y 7 de octubre de 1973. También fue condenado a 10 años y un día como coautor de los delitos de secuestro calificado de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén. Está prófugo desde 2023.

Miguel René Riveros Valderrama: oficial de Ejército en retiro y miembro de la DINA, fue sentenciado en el proceso Operación Cóndor a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones, y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Está prófugo desde 2023.

Jaime Ojeda Torrent: oficial de Ejército en retiro, fue condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día. Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

Andrés Pablo Potin Lailhacar: ingeniero civil, miembro de Patria y Libertad y del Comando Conjunto, fue condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo. Está prófugo desde 2024.

Iván Humberto Figueroa Canobra: oficial de Ejército en retiro, condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia. Está prófugo desde 2024.

Ángel Nicanor Bustos Farías: oficial de Investigaciones en retiro, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, por el delito de secuestro con grave daño (desaparición forzada) de José Renato Lazcano Campos. Está prófugo desde 2025.

Sergio Patricio Chifelle Kirby: oficial de la Armada en retiro y exprocurador del número Corte de Santiago, condenado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, por el homicidio calificado de Marcelo Barrios Andrade. Está prófugo desde 2025.

Gastón Manterola Miranda: Oficial de Carabineros en retiro, condenado en calidad de autor de los homicidios calificados de José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella a la pena de 15 años y un día de presidio mayor. Se encuentra prófugo desde este año.