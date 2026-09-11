Gobierno de Santiago convoca a expertos para fortalecer la proyección global de la RM

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, encabezó una nueva sesión del Consejo Asesor de Asuntos Internacionales del Gobierno de Santiago, instancia de diálogo y colaboración que reúne a especialistas provenientes del mundo público, académico e internacional para contribuir a la estrategia de vinculación exterior de la Región Metropolitana.

Durante el encuentro, el Gobierno de Santiago presentó el trabajo desarrollado en materia de cooperación internacional y planteó los desafíos para avanzar hacia una estrategia regional que permita posicionar a Santiago, activar redes y alianzas internacionales y fortalecer capacidades locales mediante el intercambio de conocimiento.

El gobernador Orrego puntualizó que “hemos creado estos consejos asesores como instancias para convocar a personas del mundo público, académico, de la sociedad civil y municipal, de distintos sectores políticos, para mostrarles en qué estamos y, sobre todo, escuchar sus opiniones y recoger luces sobre cómo podemos continuar. Estamos en la recta final de este primer ciclo de ocho años de los gobiernos regionales electos en nuestro país y queremos aprovechar estos espacios para fortalecer el trabajo que estamos desarrollando, particularmente en materia de relaciones internacionales”.

“Internacionalizar Santiago no es solamente mostrar lo que hemos hecho y agregarle valor, sino también atraer interés, talento y, sobre todo, buenas ideas. Tenemos que priorizar, elegir las redes y temáticas donde Santiago tiene algo que ofrecer al mundo y, al mismo tiempo, aprender de otras ciudades. Más que salir a buscar recursos, queremos traer buenas ideas que podamos adaptar a nuestra realidad y luego escalar. Eso también es parte de la diplomacia de la ciudad”, agregó.

La estrategia internacional del Gobierno de Santiago se ha estructurado en torno a la proyección internacional, la cooperación técnica para el desarrollo y la diplomacia subnacional multilateral y bilateral. A la fecha, la cooperación técnica y financiera ha permitido adjudicar nueve proyectos por US$ 923.643, vinculados a iniciativas como Nueva Alameda, naturaleza urbana, ciclovías, transporte sostenible, movilidad y cuidados, acción climática juvenil, limpieza del Mapocho e islas de calor.

Expertos llaman a priorizar áreas y fortalecer el intercambio entre ciudades

El ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostuvo que “Santiago tiene experiencias importantes que puede compartir, como lo que hemos hecho en transporte, donde hemos dado continuidad a una política que ha tenido buenos resultados. Al mismo tiempo, podemos aprender de otras ciudades en materias como seguridad pública, migración y crimen organizado. Yo concentraría inicialmente este trabajo en las grandes ciudades latinoamericanas, porque enfrentan problemas y realidades mucho más parecidas a las nuestras”.

Por su parte, Eric Parrado, director general de BID Invest, señaló que “Santiago funciona hoy como una sola economía, pero no como una sola ciudad. Tenemos 52 comunas y uno de los principales desafíos es reducir las enormes diferencias que existen entre ellas. La internacionalización tiene que venir desde dentro: mostrar al mundo las cosas buenas que está haciendo Santiago, pero al mismo tiempo aprender de las experiencias de otras ciudades y de las soluciones que han funcionado en América Latina y el Caribe”.

En tanto, Mauricio Rodas, ex alcalde de Quito y académico de la Universidad de Pensilvania, indicó que “Santiago tiene muchísimo que mostrar a nivel internacional. Mi primera sugerencia es definir una estrategia de posicionamiento internacional basada en tres o cuatro áreas y enfocarse a fondo en ellas para obtener resultados concretos. Una oportunidad es que Santiago se sume a las ciudades que presentan sus avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ante Naciones Unidas, porque mucho de lo que está haciendo el Gobierno de Santiago aborda varios de estos objetivos simultáneamente”.

Desde UNESCO, Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y representante de la UNESCO en Chile, sostuvo que “desde UNESCO vemos muchas oportunidades para trabajar junto al Gobierno de Santiago. Tenemos experiencia internacional en cómo la cultura puede contribuir a revitalizar las ciudades, a través de redes de ciudades creativas, turismo cultural, rutas patrimoniales y gastronomía. También vemos un enorme potencial en el turismo de montaña durante todo el año. A eso se suman ámbitos como la inclusión y accesibilidad, especialmente de cara a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, y el trabajo en agua, cambio climático y aprendizaje en los espacios públicos. Son experiencias y capacidades que podemos poner a disposición de Santiago”.

Finalmente, Carlos Moreno, catedrático y creador del concepto de “la ciudad de los 15 minutos”, destacó las oportunidades de colaboración académica: “hoy Santiago tiene un campo muy abierto para darle visibilidad internacional, a partir de una política de ciudades para las personas, protección ambiental y desarrollo educativo y cultural. Desde la Sorbonne estamos a disposición y quiero poner a disposición de Santiago la Cátedra de Ciudad Carlos Moreno, que hemos planteado como una cátedra itinerante. Desde Santiago podríamos desarrollar una serie de proyectos abiertos hacia América y trabajar en red con universidades chilenas y de América Latina”.

La cooperación internacional de Santiago ha tenido hasta ahora impacto directo en áreas como acción climática y medioambiente; desarrollo social, género y cuidados; y desarrollo económico y cultural, incorporando experiencias internacionales a programas implementados en la Región Metropolitana. El desafío planteado por el Consejo es avanzar desde estas experiencias hacia una estrategia más focalizada, capaz de proyectar las fortalezas de Santiago y, al mismo tiempo, traer soluciones internacionales que puedan adaptarse y escalarse en la región.