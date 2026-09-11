11 de septiembre: el silencio que grita en La Moneda

Hace 53 años, el Palacio de La Moneda fue bombardeado y el Presidente constitucional Salvador Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Este viernes 11 de septiembre, por primera vez desde el retorno de la democracia, el edificio que simboliza la sede del poder político no será escenario de una ceremonia oficial para recordar el Golpe de Estado de 1973.

El Presidente José Antonio Kast optó por mantener su agenda habitual y se trasladó a la Región de Los Ríos, mientras el Gobierno explicó que decidió no realizar una actividad oficial para evitar que las diferencias políticas vuelvan a llevar al país “a los extremos del pasado”.

El silencio de La Moneda, sin embargo, se convirtió en uno de los principales hechos políticos de la jornada. Desde la oposición cuestionaron que el Estado no tenga una actividad institucional para recordar el quiebre de la democracia y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Desde el PPD, su presidente, Raúl Soto, fue uno de los más categóricos al señalar que “guardar silencio en sí mismo ya es un acto de negacionismo”.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, puso el foco en las familias que todavía buscan a sus familiares desaparecidos. “No le pedimos al gobierno que piense como nosotros”, señaló, pero recordó que “hay hijos, hermanas y nietos que siguen buscando a sus desaparecidos” y que Kast también es el Presidente de esas familias.

La ausencia de una ceremonia oficial contrasta con una extensa agenda de actividades organizadas por partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, universidades y sitios de memoria. La oposición y la Fundación Salvador Allende realizaron durante la mañana una ruta de homenajes que comenzó en el Cementerio General y continuó con actividades vinculadas a la memoria del expresidente.

También la Universidad de Santiago realizó su tradicional romería UTE-USACH, mientras durante el día se desarrollan actos, recorridos y homenajes en distintos puntos de Santiago. A partir de las 11 se programó, además, una interpretación colectiva de La Cueca Sola en el Paseo Bulnes.

Museo de la Memoria concentra la jornada

Uno de los principales puntos de la conmemoración es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que concentra una programación durante prácticamente toda la jornada.

Las actividades comenzaron a las 10:00 horas con “Sintoniza con la Memoria” y el taller testimonial “Calugas”. A las 12:15 horas se realizará el acto conmemorativo por las víctimas del golpe, con la participación de la obispa luterana Izani Bruch, el sacerdote jesuita Pablo Walker y el Conjunto Jacarandá.

Durante la tarde, a las 15:00 horas, está programada la visita testimonial “La Vicaría en primera persona”. La programación continuará a las 20:00 horas con la proyección de rostros de víctimas de la dictadura y la performance “Poesía y prisión”.

La jornada finalizará a las 20:55 horas con la presentación de “Oleaje”, obra teatral del colectivo Ensayo del Desastre.

El museo es uno de varios sitios de memoria que concentran las actividades de este 11 de septiembre. Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas también tienen programados recorridos, actividades culturales, homenajes y velatones durante la jornada.

En Londres 38 se desarrolla una programación que incluye visitas, una feria de organizaciones, música, poesía y danza. Villa Grimaldi, en tanto, mantiene actividades durante todo el día y contempla un acto central de conmemoración.

La agenda también se trasladará a las calles durante la tarde. En Santiago están previstas concentraciones, marchas y velatones en distintos puntos, mientras que en Valparaíso se programaron una ofrenda floral, una concentración en Plaza Aníbal Pinto y una marcha por el centro de la ciudad.

El contraste entre La Moneda y estos espacios es el elemento político que atraviesa la jornada. Mientras el Gobierno decidió no realizar una actividad oficial, organizaciones sociales, partidos de oposición, universidades y sitios de memoria ocuparon ese espacio con una agenda propia.

Incluso desde sectores oficialistas surgieron cuestionamientos a la decisión. La diputada Gloria Naveillan sostuvo que, si una persona ha mantenido durante años una determinada posición respecto del 11 de septiembre, se espera que actúe de manera consecuente con ella.

Así, el primer 11 de septiembre del gobierno de Kast queda marcado por una decisión inédita desde el retorno de la democracia: La Moneda decidió ignorar esta emblemática fecha.

Hace 53 años, el Palacio fue bombardeado y el gobierno constitucional fue derrocado. Hoy, el edificio permanece en silencio.