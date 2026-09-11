En fecha sin acto oficial, oposición se citó en el Cementerio General para conmemorar el 11-S

A 53 años del golpe de estado contra el presidente Salvador Allende, dirigentes de oposición se concertaron desde las 9:00 en el Cementerio General para conmemorar un nuevo 11 de septiembre. La actividad se desarrolló en el mausoleo del expresidente Allende, en una jornada marcada por la decisión de La Moneda de no realizar una ceremonia oficial para conmemorar los 53 años del Golpe de Estado.

Por estas horas el Presidente José Antonio Kast no se encuentra en Palacio sino que en la Región de Los Ríos, donde participará en un hito relacionado con la primera piedra de una inversión superior a $500 mil millones para el mejoramiento del barrio Irene Daiber. Además, visitará el proyecto habitacional Altos de Radimadi, hará una inspección del nuevo retén de Carabineros de Las Ánimas y una visita a los astilleros ASENAV.

Entre los presentes estuvo el expresidente Gabriel Boric quien, consultado por el silencio en la fecha de La Moneda y en conversación con 24 Horas, evitó el cruce con su sucesor y sostuvo: “No voy a entrar en polémicas“. Durante la conmemoración, sin embargo, puso el foco en la importancia de preservar la memoria histórica y en su transmisión entre generaciones.

“No necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia”, sostuvo el exmandatario durante su intervención, donde enfatizó que “la historia de Chile no se borra” y permanece “en nuestros corazones”, desde donde continuará transmitiéndose “siempre, de generación en generación”. “En tiempos en donde la memoria se intenta silenciar, en donde al final hay quienes siempre han creído y quienes hoy día nuevamente ratifican que lo mejor es dar vuelta la página y olvidar, hay un pueblo que siempre va a decir a eso que no”, expresó.

Durante la instancia, Boric también destacó el papel de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la preservación de la memoria. “Es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá. Yo siempre le decía a los familiares de la agrupación de Detenidos Desaparecidos y de ejecutados políticos, que sin ellos nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones”, afirmó.

El exmandatario también reivindicó la figura de Salvador Allende y su rol histórico, definido hace exactamente 53 años. “Acá estamos conmemorando a un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre”, señaló. Asimismo, recordó a quienes fueron víctimas durante los 17 años de dictadura, “pero también a los que sobrevivieron, a los que lucharon, a los que levantaron la alegría en medio del dolor y la desesperanza”, sostuvo.

“Así que yo, por lo menos, [en] esta conmemoración, por cierto hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza. Y así me la tomo yo, y así es lo que le transmito también a las nuevas generaciones, que es importante jamás olvidar”, concluyó.