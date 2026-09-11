Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar 45 años de “Alturas de Macchu Picchu”

Después de recorrer distintas ciudades del país y reencontrarse con miles de espectadores, Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para protagonizar uno de los momentos más esperados de la gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

El regreso a este escenario tiene un carácter profundamente simbólico. Fue en el Teatro Caupolicán, en octubre de 1982, donde Los Jaivas presentaron por primera vez en Chile Alturas de Macchu Picchu, después de haber estrenado la obra meses antes en París. Tres funciones históricas marcaron entonces un momento decisivo en la trayectoria de la agrupación y en la historia de la música chilena.

Más de cuatro décadas después, la banda vuelve al mismo escenario para interpretar íntegramente una obra que se transformó en uno de los pilares de su legado artístico y en una pieza fundamental de la música latinoamericana. El espectáculo cuenta con una puesta en escena especialmente diseñada para esta conmemoración y propone un recorrido por la dimensión musical y poética del álbum.

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en los versos del Canto General de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu fusionó el rock progresivo con sonoridades andinas y latinoamericanas, dando vida a una obra de profunda identidad americana que continúa dialogando con distintas generaciones.

Uno de los grandes hitos de esta gira ha sido además el rescate de material inédito de los archivos históricos de Los Jaivas. Durante las primeras presentaciones fueron estrenadas en vivo Ruinas y Caminos, dos composiciones creadas durante la década de 1970 y vinculadas al proceso creativo de Alturas de Macchu Picchu. Estas piezas han permitido al público conocer una nueva dimensión del universo creativo de la banda y reencontrarse con parte de su historia musical.

El recorrido nacional también ha significado un nuevo encuentro con públicos de distintas generaciones. En cada ciudad, el espectáculo combina la interpretación íntegra de Alturas de Macchu Picchu con algunos de los clásicos más queridos de Los Jaivas, celebrando más de seis décadas de creación, exploración y permanencia artística.

Como parte de esta conmemoración, la banda estrenó además un cortometraje documental de 26 minutos, realizado por Pipis Films junto a 4 Parlantes, en el que Claudio Parra, acompañado por el periodista Marcelo Comparini, vuelve al Teatro Caupolicán para recorrer la historia de aquellas primeras presentaciones en Chile y compartir anécdotas y detalles poco conocidos de ese periodo decisivo.

Así, los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Teatro Caupolicán serán mucho más que una nueva presentación de Los Jaivas: serán un reencuentro con un escenario fundamental en su historia y con una obra que, 45 años después de su creación, continúa viva, vigente y capaz de emocionar a nuevas generaciones.

Próximas fechas y ciudades:

12 de septiembre – Concepción (Teatro UdeC)

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

09 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

12 de Octubre – Coquimbo (Enjoy Coquimbo)

24 de Octubre – Arica (Hotel Antay)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

12 de diciembre – Valparaíso (Teatro Municipal de Valpo)

05 de diciembre – Lima, Perú (Anfiteatro del Parque de la Exposición)