¿Alergia o virus respiratorio? Claves para diferenciar sus síntomas y saber cuándo consultar

Con la llegada de la primavera y el aumento de la circulación de virus respiratorios, muchas personas comienzan a presentar síntomas similares: nariz congestionada, estornudos, tos, irritación de garganta y sensación de cansancio. Sin embargo, no siempre se trata de un resfrío o una infección viral: en muchos casos puede ser una alergia estacional.

La principal diferencia es que las alergias no son provocadas por virus, sino por una respuesta del sistema inmunológico frente a sustancias como el polen, polvo, ácaros o pelos de animales. En cambio, los virus respiratorios ingresan al organismo y pueden generar una respuesta inflamatoria que suele incluir malestar general y, en algunos casos, fiebre.

¿Cómo saber si es alergia o un virus respiratorio?

Una de las señales más habituales de una alergia es la aparición de estornudos repetidos, picazón en la nariz, ojos llorosos y congestión nasal, especialmente cuando existe exposición a un desencadenante específico, como ambientes con mucho polen o polvo.

Además, las alergias suelen mantenerse mientras continúa el contacto con el alérgeno y pueden durar semanas o incluso meses durante una temporada determinada. En general, no producen fiebre ni dolores musculares intensos.

En cambio, los cuadros provocados por virus respiratorios suelen comenzar con una sensación progresiva de malestar. Es más frecuente que aparezcan dolor de garganta, cansancio, fiebre, escalofríos, dolores corporales y tos, síntomas que no son habituales en una alergia común.

Diferencias principales entre alergia y virus respiratorios

Alergia:

Estornudos frecuentes.

Picazón en nariz, garganta u ojos.

Ojos llorosos o enrojecidos.

Mucosidad generalmente transparente.

No suele provocar fiebre.

Puede repetirse en determinadas épocas del año.

Virus respiratorio:

Fiebre o sensación febril.

Cansancio y decaimiento.

Dolor muscular.

Dolor de garganta.

Tos que puede mantenerse varios días.

Evolución habitual de una a dos semanas, aunque algunos síntomas pueden prolongarse.

¿El color de los mocos indica si es un virus?

Existe la creencia de que la mucosidad verde o amarilla siempre significa una infección bacteriana, pero esto no es necesariamente así. Durante una infección viral, el cambio de color puede ocurrir por la respuesta del sistema inmune y no significa automáticamente que se necesiten antibióticos.

¿Cuándo conviene consultar a un médico?

Se recomienda buscar atención médica si aparecen síntomas como fiebre alta persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, empeoramiento después de una mejoría inicial, síntomas que duran más de lo esperado o si la persona pertenece a un grupo de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños o pacientes con enfermedades crónicas.

Reconocer la diferencia entre alergia y virus respiratorios permite tomar mejores medidas: mientras las alergias pueden requerir evitar desencadenantes y tratamientos específicos indicados por profesionales, las infecciones virales suelen manejarse con reposo, hidratación y control de síntomas.