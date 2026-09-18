Automedicarse en Fiestas Patrias: los riesgos de mezclar medicamentos con alcohol

Durante Fiestas Patrias cambian los horarios, aumenta el consumo de comida y, en muchos casos, también el de alcohol. Dolor de cabeza, acidez, náuseas, diarrea o malestar general pueden aparecer después de una celebración y llevar a una decisión aparentemente sencilla: tomar algún medicamento disponible en la casa.

Un aspecto importante a considerar a la hora de beber bebidas alcohólicas son los medicamentos que utilizamos, ya que la mezcla entre ambos puede causar varios efectos indeseados en nuestra salud.

El problema es que automedicarse no es inocuo y el riesgo puede aumentar cuando existen bebidas alcohólicas de por medio. El Ministerio de Salud recomienda expresamente no automedicarse, no compartir medicamentos con familiares y no suspender o modificar los tratamientos habituales durante estas fechas. También aconseja consultar a un médico o farmacéutico antes de consumir alcohol cuando se utilizan medicamentos.

¿Qué pasa si se mezcla alcohol con medicamentos?

No existe una única respuesta. Depende del medicamento, de la dosis, de la cantidad de alcohol consumida, de la edad, de enfermedades previas y de otros tratamientos que pueda estar tomando la persona.

El alcohol puede modificar la forma en que determinados fármacos son absorbidos o metabolizados y potenciar algunos de sus efectos. Entre las posibles consecuencias están somnolencia, mareos, náuseas, pérdida de coordinación y desmayos. Con determinados medicamentos también puede aumentar el riesgo de hemorragias internas, problemas respiratorios o sobredosis.

Una precaución importante es que la interacción no necesariamente desaparece por separar unas horas el consumo de alcohol y el medicamento. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos (NIAAA) advierte que algunas interacciones pueden producirse aunque ambos no sean ingeridos exactamente al mismo tiempo.

Paracetamol y alcohol: ¿se pueden tomar juntos?

El paracetamol —también conocido como acetaminofén— es uno de los analgésicos más utilizados para el dolor de cabeza, muscular o la fiebre. Sin embargo, exceder las dosis recomendadas puede provocar daño hepático grave.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) asegura además que consumir alcohol de manera habitual mientras se utiliza paracetamol incrementa el riesgo de lesión hepática. El organismo también alerta sobre otro problema frecuente: tomar simultáneamente dos medicamentos distintos que contienen paracetamol sin darse cuenta y superar así la cantidad indicada.

Por eso, recurrir automáticamente al paracetamol para tratar el dolor de cabeza después de beber alcohol no debería considerarse una práctica libre de riesgos, especialmente si hubo un consumo elevado, existen enfermedades hepáticas o se están tomando otros medicamentos.

Ibuprofeno, aspirina o naproxeno después de beber alcohol

Los antiinflamatorios no esteroidales, entre ellos ibuprofeno, naproxeno y aspirina, también requieren precaución.

Estos medicamentos pueden irritar el aparato digestivo y aumentar por sí solos el riesgo de sangrado gastrointestinal. El consumo simultáneo de alcohol eleva ese riesgo, especialmente en personas mayores, quienes tienen antecedentes de úlceras o sangrado digestivo, utilizan anticoagulantes o consumen dosis superiores a las recomendadas.

Por eso, tomar ibuprofeno para enfrentar automáticamente una resaca o un dolor después de una noche de consumo de alcohol tampoco debería hacerse sin considerar las contraindicaciones y las indicaciones del medicamento.

Antialérgicos, remedios para dormir y ansiolíticos: una combinación especialmente delicada

Algunos antialérgicos, medicamentos para dormir, ansiolíticos y otros fármacos tienen efectos sedantes. Al mezclarlos con alcohol puede aumentar la somnolencia, los mareos y la pérdida de coordinación, elevando además el riesgo de caídas y accidentes.

La situación puede ser más grave con benzodiacepinas —como diazepam, clonazepam o alprazolam—, ciertos medicamentos para dormir y opioides, porque el alcohol puede potenciar la depresión del sistema nervioso central y aumentar el riesgo de una sobredosis o de dificultades respiratorias.

Esto también importa antes de conducir. Una persona puede presentar menor capacidad de reacción no solo por el alcohol, sino por la combinación de este con medicamentos que producen sueño o disminuyen la coordinación.

¿Es recomendable tomar antibióticos por cuenta propia?

No. Los antibióticos no deben utilizarse para tratar una resaca, un malestar digestivo ni una posible infección sin una evaluación médica.

En Chile, estos medicamentos requieren receta y tanto el Ministerio de Salud como el Instituto de Salud Pública advierten que la automedicación y el uso innecesario favorecen la resistencia antimicrobiana. Eso significa que las bacterias pueden dejar de responder a medicamentos que anteriormente eran eficaces.

Tampoco se deben utilizar antibióticos que sobraron de un tratamiento anterior ni compartirlos con otras personas. El tipo de medicamento, la dosis y la duración dependen del diagnóstico.

¿Qué hacer si aparece dolor de cabeza, vómitos o malestar después de celebrar?

Antes de consumir un medicamento es importante revisar cuál es su principio activo, respetar la dosis y frecuencia indicadas y comprobar si existen advertencias sobre alcohol o interacciones con otros tratamientos.

Quienes utilizan medicamentos de manera permanente no deben suspenderlos para poder beber. Salud Responde recomienda mantener los tratamientos habituales y respetar sus horarios durante Fiestas Patrias. Ante dudas sobre una interacción, la recomendación es consultar a un médico o farmacéutico.

Si los síntomas son intensos o persisten, automedicarse repetidamente puede además retrasar una consulta necesaria. Durante Fiestas Patrias, Salud Responde señala que cuadros como fiebre, vómitos o dolor moderado pueden ser evaluados en SAPU o SAR, mientras que pérdida de conciencia, convulsiones, dificultad respiratoria severa u otras situaciones que comprometan la vida requieren atención hospitalaria de urgencia.

El servicio Salud Responde funciona las 24 horas en el 600 360 7777 y entrega orientación sobre síntomas, medicamentos, establecimientos asistenciales y farmacias de turno.

La regla más segura durante estas Fiestas Patrias

No todos los medicamentos reaccionan de la misma manera con el alcohol, pero asumir que un producto es seguro solamente porque se vende sin receta puede ser un error. Analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos y otros medicamentos de uso habitual pueden producir interacciones.

Si una persona está tomando un medicamento y desconoce si puede consumir alcohol, la alternativa más segura es evitar beber hasta consultar a un profesional de salud. Y si ya existe un tratamiento indicado por un médico, las celebraciones no son motivo para modificar las dosis, saltarse una toma o suspenderlo por cuenta propia.