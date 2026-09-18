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Sismo de magnitud 4,8 se percibe en O’Higgins, Valparaíso y la Región Metropolitana PAÍS Créditos imagen: Archivo

Sismo de magnitud 4,8 se percibe en O’Higgins, Valparaíso y la Región Metropolitana

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El movimiento se registró a las 13:57, cuatro kilómetros al noroeste de Farellones. Senapred evalúa posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos, mientras el SHOA descartó condiciones para un tsunami. [ACTUALIZADA]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un sismo de mediana intensidad se registró esta tarde en la zona central del país y fue percibido en las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana. Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 13:57, a cuatro kilómetros al noroeste de Farellones, con una magnitud de 4,8 MlV. Senapred informó que evalúa posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos. El SHOA señaló que el sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile.
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Un sismo de mediana intensidad se sintió esta tarde en la zona central del país, alcanzando las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento se registró a las 13:57, a cuatro kilómetros al noroeste de Farellones y con una magnitud de 4.8 MlV.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se encuentra en proceso de evaluación sobre afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, “cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred”.

Hasta este momento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicaron a Senapred que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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