Sismo de magnitud 4,8 se percibe en O’Higgins, Valparaíso y la Región Metropolitana

Un sismo de mediana intensidad se sintió esta tarde en la zona central del país, alcanzando las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento se registró a las 13:57, a cuatro kilómetros al noroeste de Farellones y con una magnitud de 4.8 MlV.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/09/18 13:52:07, mag: 4.7, Lat: -33.32, Lon: -70.34, Prof: 95.81, Loc: 4.46 km al NO de Farellones — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 18, 2026

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se encuentra en proceso de evaluación sobre afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, “cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred”.

Hasta este momento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicaron a Senapred que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.