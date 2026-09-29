¿Cómo elegir el enjuague bucal adecuado?

Conviene entender que no todos los enjuagues bucales cumplen la misma función y que la gran variedad existente en el mercado responde a las diferentes necesidades, pero también al marketing que se realiza alrededor de su uso.

Lo primero es revisar el etiquetado. Muchos enjuagues diarios contienen alcohol, responsable de la sensación de “frescura” asociada erróneamente con mayor eficacia. En realidad, irrita y reseca la mucosa oral, por lo que conviene priorizar formulaciones sin alcohol, especialmente en pacientes con boca seca (xerostomía) o mucosas sensibles.

Para quienes presentan mayor riesgo de caries como los pacientes con ortodoncia fija, los enjuagues con flúor son útiles. Existen dos concentraciones: 0,05%, de uso diario, y 0,2%, de uso semanal bajo indicación profesional. En pacientes con brackets, el flúor penetra en zonas de difícil acceso alrededor de las bandas, previniendo manchas blancas, secuela frecuente de dicho tratamiento.

Otro componente importante es la clorhexidina, la cual no debe emplearse a libre demanda. Al tener acción farmacológica, su función es controlar la carga bacteriana en enfermedad periodontal, es decir, desde una gingivitis (inflamación reversible de la encía, con sangrado) hasta una periodontitis (compromiso de los tejidos de soporte, que sin tratamiento puede terminar en pérdida dentaria). Su uso es siempre posterior a un tratamiento periodontal y acotado en el tiempo, ya que se asocia a tinciones dentales, alteración del gusto e irritación de mucosas, por lo que debe ser prescrita por el odontólogo.

Un enjuague más cotidiano es el que contiene cloruro de cetilpiridinio (CPC), antiséptico de amplio espectro en concentraciones de 0,045% a 0,1%. La evidencia respalda una reducción moderada de placa y gingivitis, y al ser de venta libre resulta apto para uso diario. Tiene menor sustantividad (permanencia de su acción sobre el tejido) que la clorhexidina, por lo que es una alternativa más suave, útil como coadyuvante.

Un dato que suele sorprender es que la Orientación Técnica para el Cepillado de Dientes (MINSAL, 2016) indica no enjuagar la boca con agua tras el cepillado, porque el remanente de pasta con flúor sigue ejerciendo su efecto protector por contacto; al enjuagar se pierde parte del beneficio. Si bien fue formulada para población infantil, la evidencia internacional respalda extenderla a todas las edades, como señalan la guía escocesa SIGN 138 (2014) y la guía RCOE/SESPO sobre caries dental (2014). La recomendación práctica es escupir el exceso de pasta, sin enjuagar de inmediato.

Entonces, ¿qué enjuague es el indicado? No existe una respuesta única, sino que depende del riesgo cariogénico, la condición periodontal y las necesidades de cada paciente. La evaluación odontológica anual sigue siendo el paso indispensable antes de elegir cualquier producto, más allá de lo que prometa su etiqueta.